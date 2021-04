º

His face: èé ä³ìAnd the Watchman

I feminize your voice“Ïîä³áíî to òîãî, Yi ²íä³ÿ íàïðàâèëà äîïîìîãó Ñïîëó ÷ AIEI Øòàòàì, for íàø³ ë³êàðí³ áóëè ïåðåâàíòàæåí³ Iraqi Army II ÷ àòêó ïàíäå쳿, Ñïîëó ÷ åí³ Øòàòè ñïîâíåí³ ð³øó ÷ îñò³ äîïîìîãòè ²í䳿 to ñêðóòíó õâèëèíó”.

åàë³: Fishing ÷ àºòüñÿ, IU NOAA â³äïðàâëÿòü ñèðîâèíó, íåîáõ³äíó ²í䳿 AEY âèðîáíèöòâà âàêöèíè Astra Zeneca, and òàêîæ òåðàïåâòè ÷ I³ ïðåïàðàòè, íàáîðè AEY åêñïðåñ-ä³àãíîñòèêè, àïàðàòè OAE or çàõèñíå îáëàäíàííÿ AEY ïåðåäîâèõ ðîá³òíèê³â.







î. , Nama â

È.

Cassia ÷ àºòüñÿ, IU ïðîòèâíèê ²í䳿 – Ïàêèñòàí – òàêîæ çàïðîïîíóâàâ IAAE ÷ IA îáëàäíàííÿ or ìàòåð³àëè ï³ñëÿ òîãî, Yi ïðåì’ºð ì³í³ñòð ²ìðàí OAI íàïèñàâ or Twitter ìîëèòâè IDI “ÿêíàéøâèäøå îäóæàííÿ”.

core: