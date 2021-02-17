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IDI or ñâ³ä ÷ AOU ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ, îïóáë³êîâàí³ Áðèòàíñüêîþ çîâí³øíüîïîë³òè ÷ IITH ãðóïîþ, íåçàëåæíèì àíàë³òè ÷ IEI öåíòðîì, Yeee âèñòóïàº Western ïîñèëåííÿ ãëîáàëüíî¿ ïðèñóòíîñò³ Áðèòàí³¿, ïåðåäàº “âðîïåéñüêà àâääàç ñèëàííÿì íà CNN.
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My eyes, 27% are hinitenhit, ooooah, ahh, anyyyee, henitih, 22% are noah. 12% ÷.
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ÎïÎï Íåçâàæàþ ÷ and OA, IU Âåëèêîáðèòàí³ÿ îô³ö³éíî âèéøëà ªÑ ç ÷ 31 ñ³ IY ìèíóëîãî Dieo, ïåðåõ³äí³ ìåõàí³çìè çàáåçïå ÷ EEE, the United Iraqi Alliance ê³íöÿ ãðóäíÿ 2020 Dieo íàñë³äêè âèõîäó ïðàêòè ÷ ÷ II IA â³ä óâàëèñÿ.
Either, Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaad oi ÷ à ëèøå ìåíø³ñòü áàæàº ïðèºäíàòèñÿ AI áëîêó, á³ëüø³ñòü ðåñïîíäåíò³â çàÿâèëè, UI ââàæàþòü ªâðîïåéñüêèé ñîþç á³ëüø âàæëèâèì ì³æíàðîäíèì ïàðòíåðîì äëĸ Áðèòàí³¿, í³æ Noah.