The official list of riders registered for the Tour de Suisse 2021

This is the official and definitive list of the teams and cyclists – by their numbers – registered for the 84th edition of the Tour de Suisse (Tour de Suisse), a milestone event in the UCI World Tour calendar that takes place in Switzerland from 6 to 13 June.

Recent Tour winners include Colombian Egan Bernal (2019) and Miguel Angel Lopez (2016), Australian Richie Porte (2018), Slovenian Simon Spilac (2017 and 2015), Portugal’s Rui Costa (2012, 2013 and 2014), American Levy. Leipheimer (2011), Luxembourg Franc Schlick (2010), Swiss Fabian Cancellara (2009), Czech-Romanian Kreuziger (2008) and Russia’s Vladimir Karpitz (2007).

Official list of registrants

Ineos Grenadiers

1. Richard Karabaz (ECU)

2 – Rohan Dennis (Australia)

3 – Michel Golas (Poland)

4 – Sebastian Henau (Colonel)

5 – Pavel Sivakov (Russia)

6. Eddie Dunbar (IRL)

7. Luke Rowe (Great Britain) Dekunin’s quick step

Julian Alaphilippe (France)

12 – Mattia Cattaneo (ITA)

13. Tim Declerc (Belgium)

14 – Dries Devenens (Belgium)

15. lvaro Jos Hodeg (COL)

Jannik Steimel (Germany)

17 – Morey Vincendent (Belgium) jumbo visma

21. Tom Dumoulin (NED)

22. Giggs Limrise (NED)

23. Sam Oomen (NED)

24- Christoph Witzen (Germany)

25. Mike Teunissen (NED)

Antoine Tolhoek (NED)

27- Nathan van Hooydonk (Belgium) Emirates Emirates

31. Marc Hirschi (SUI)

32. Ryan Gibbons (RSA)

33. Rui Costa (POR)

34- Juan Sebastien Molano (Colonel)

35. DAVID DE LA CRUZ (ESP)

36. Christian Camilo Moz (Colonel)

37 – Oliviero Troia (ITA) Alpecin Phoenix

41- Matthew van der Poel (NED)

42- Sylvain Delier (SUI)

43. Xandro Meurisse (BEL)

44. Floris De Tier (BEL)

45 – Ben Tolet (Great Britain)

46 – Peter Vakoch (CZE)

51. Maximilian Schachmann (GER)

52- Jordi Mewes (Belgium)

53. Anton Palzer (GER)

54. Matteo Fabbro (ITA)

55. Marcus Burghardt (GER)

56. Matthew Walls (GBR).

57. Maciej Bodnar (Poland) Trek Segafredo

61. Nicola Conci (ITA)

62.Niklas Eg (DEN)

63. Alexander Camp (DEN)

64 – Alex Kirsch (LUX)

65 – Antonio Nibali (ETA)

66- Edouard Thiuns (Belgium)

67 – Anthony Tiberi (NED) victorious Bahrain

71. Gino Mader (SUI)

72. Futter Boys (NED).

73. Fred Wright (Great Britain)

74. Eros Capecchi (ITA)

75. Hermann Pernsteiner (AUT)

76. Domen Novak (SLO)

77. Stephen Williams (Great Britain) Ag2r- lemon

81- Matthias Frank (Switzerland)

82. Bob Jungels (LUX)

83- Nance Peters (France).

84 – Benoit Cosnefroy (France)

85 – Marc Sarro (France)

86- Michael Shar (SUI)

87 – Damien Toze (FRA) movestar

91- Mark Soler (ESP).

92- HCTOR CARRETERO (ESP).

93- Ivan Garca Cortina (ESP)

94- Abdul Majeed.

95. Johan Jacobs (SUI)

96. Juan Diego Alba (Colonel)

97- Gonzalo Serrano (Spain). The emerging state of Israel

101. Guillaume Boivin (CAN)

102- James Piccoli (Canada)

103- Michael Woods (Canada)

104. Andr Greipel (GER)

105. Hugo Hofstetter (FRA)

106. Rick Zabel (Germany)

107. Sep Vanmarcke (BEL) BikeExchange

111- Michael Matthews (Australia)

112- Esteban Chaves (COL)

113- Luke Dorbridge (Australia)

114- Lucas Hamilton (Australia)

115. Amund Grondahl Jansen (NOR)

116- Jack Bauer (New Zealand)

117- Dion Smith (New Zealand)

Astana Premier Tech

121- Jacob Vogelsang (DEN)

122- Stephan de Bode (Republic of South Africa)

123- Manuel Poirot (ITA)

124- Yevgeny Gedich (Kazakhstan)

125- Hugo Hall (Canada)

126- Omar Freely.

Stefan Kng (SUI).

132- Matteo Badelati (Switzerland)

133- Alexis Brunel (FRA)

134- Fabian Lenhard (Switzerland)

135. Tobias Ludvigsson (SWE)

136- Jake Stewart (Great Britain)

137- Benjamin Thomas (FRA) cofidis

141- Christophe Laporte (France)

142- Tom Buhle (Switzerland)

143- Jean-Pierre Drucker (LUX)

144- Ruben Fernandez (Spain)

145. Remy Rochas (FRA)

146- Simon Sagnok (Poland).

147. Jelle Walays (BEL) Connect – Assos

151- Domenico Pozovivo (Italy)

152- Simon Clark (Australia).

153- Nicolas Dlamini (RSA)

154- Kilian Francini (SUI)

155. Conor Brown (NZL)

156- Reynardt J. Van Rensburg (Republic of South Africa)

157. Andreas Stockbro (DEN) Lotto Soudal

161- John Degenkolb (GER)

162- Filippo Conca (ITA)

Andreas Kron (Den)

164- Florian Vermeersch (Belgium)

165- Maxime van Gils (Belgium)

166- Victor Verchev (Belgium)

167. Kobe Goossens (BEL) Total direct energy

171. Pierre Roger Latour (France)

172- Fabien Dube (France)

173. Edvald Boisson Hagen (North).

174. Victor Part (ESP)

175. Julian Simon (FRA)

176- Anthony Torgues (France).

177- Alexis Voilerams (FRA) creamy

181- Thisgue Pinot (Belgium)

182. Thymen Arensman (NED)

183. Roman Combo (FRA)

184- Mark Donovan (Britain)

185- Soren Craig Andersen (DEN)

186. Andreas Liknesund (NOR)

187. Jasha Stterlin (GER) EF Education-Nebo

191- Rigoberto Oren (COL)

192- Stefan Bisiger (Switzerland).

193- Nelson Paulis (USA)

194- Alex Howes (USA)

195. Sebastian Langfield (NED)

196. Jonas Roach (Germany)

197. Tom Scully (NZL) Intermarch-Wanty

201. Jan Hirt (CZE)

202- Maurits Lamertink (NED)

203- Simon Petelli (Spain)

204- Baptiste Blankart (Belgium)

205- Lorenzo Rota (ITA)

206- Peter Vansbroek (Belgium)

207- Georg Zimmermann (Germany) cycling rally

211- Benjamin King (USA)

212- Nicholas Zukowski (Canada)

213- Robert Britton (Canada)

214- Gavin Manion (USA)

215- Kyle Murphy (USA).

216- Joseph Roscoff (USA)

221. Simone Belloud (Switzerland)

222. Kevin Kohn (Switzerland)

223- Claudio Imhof (Switzerland)

224- Lucas Roig (Switzerland)

225- Cyril Terry (SUI)

226- Joel Sutter (Switzerland).

227- Roland Thalmann (Switzerland)

