Per uno degli eventi sportivi più attesi degli Stati Uniti molti sono i brand che sfrutteranno l’occasione per promuovere i propri prodotti e servizi. PepsiCo ha però un ruolo particolarmente importante, in quanto sponsor dell’halftime show, l’esibizione musicale che ha luogo ogni anno. Per questa ragione, nello spot Pepsi Super Bowl 2022“The Call”, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Dr. Dre e Kendrick Lamar vengono chiamati al SoFi Stadium di Inglewood (in California) per esibirsi insieme in questo grande evento di football americano.

“The call”, lo spot di Pepsi con Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre e altre star di hip hop e R&B

Il 14 February 2022 i cinque artisti si incontreranno per regalare al pubblico del Super Bowl LVI «quelli che potrebbero essere i migliori dodici minuti di intrattenimento musicale che il mondo abbia mai visto», secondo il comunicato stampa di presentazione dello spot Pepsi per il Super Bowl 2022. Il titolo del commercial, ossia “The Call“, fa riferimento al tema centrale e alla ragione che porterà all’incontro di queste cinque celebrità, cioè la richiesta di partecipare all’halftime show del Super Bowl LVI.

Lo spot, pubblicato il 20 gennaio 2022 sul canale YouTube di Pepsi, ha uno stile cinematografico e molti effetti speciali che rendono l’atteso incontro ancora più magico. Nel video ciascuna celebrità viene ripresa da sola, mentre svolge un’attività, diversa da quella delle altre. Eminemper esempio, viene presentato insieme al suo alter ego Slim Shady, mentre cercano di comporre una canzone; Snoop Dog viaggia nella sua auto; Mary J. Blige realizza una sessione fotografica; Kendrick Lamar scrive su una molteplicità di fogli che volano fuori dalla stanza; Mr. Dr cammina su una spiaggia mentre un pianoforte gigante, sul mare, intona la canzone Still Dr di Dr. Dre feat Snoop Dogg.

The Call | Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show OFFICIAL TRAILER

Ogni scena menzionata è accompagnata da una differente canzone, prodotta e/o interpretata dai diversi artisti; si tratta di un ottimo modo per aumentare l’aspettativa dei fan nei confronti dell’evento musicale: è possibile ascoltare così Rap God di Eminem, The Next Episode di Dr. Dre feat Snoop Dogg, Family Affair di Mary J. Blige, Humble di i Kendrick Lamar e California Love di Tupac feat Dr. Dr.

Parallelamente alle scene dei vari artisti, sia all’inizio che verso la fine dello spot, viene presentata una scacchiera con solo cinque pezziricollegabili alle cinque celebrità: un’idea non troppo lontana da quella proposta nello spot di PlayStation “Play has no limits“ in cui i vari personaggi che percorrono una città sono rappresentati dai vari pezzi di una scacchiera che si muovono proprio in corrispondenza delle azioni dei protagonisti. In un modo simile, attorno ai vari pezzi presenti nella scacchiera ideata da Pepsi emergent una città all’interno della quale i cinque pezzi vengono mossi portando alla scena finale, in cui i varii eveni finalmente si incontrano per wood a Incontrano artist.

La campagna Pepsi Super Bowl 2022 che va oltre l’evento

Pepsi aveva già sponsorizzato l’halftime show del Super Bowl 2021 e quest’anno porta avanti l’impegno con il lancio di diverse iniziative collegate all’evento. Come fatto notare nel comunicato stampa, il lancio dello spot Pepsi Super Bowl 2022”The Call” segnala la volontà di trasformare i dodic minuti di spettacolo in una campagna più ampia, della durata di diverse settimane. Per questo, alla fine dello spot viene presentata una nuova app in cui sarà possibile trovare dei video del dietro le quintepartecipare a concorsi a prime ea una serie di esperienze legate all’halftime show.

Con la nuova campagna e, in particolare, con il nuovo spot Pepsi vuole «offrire un’esperienza cinematografica in grado di onorare ognuno degli artisti e celebrare il loro ruolo nell’industria musicale e nella cultura mentre essi si recano a Los Angeles per una performance che resterà nella storia», come ha dichiarato Todd Kaplanvice president of marketing di Pepsi.