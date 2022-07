Kavina | AnimeFLV | JKanime: How can I bypass a DNS block without downloading external software | google chrome | sports game

Recently, a case of Massive blocking of websites in Peru after a decision INDCOBI That force Internet operators to restrict access to hacking. As expected, some users wondered what DNS blocking is and how to access operator-limited portals.

Basically, DNS is like a web gateway fingerprint, which is identified by your operator and blocked when you try to enter. However, there are ways to get around the barriers.

One of the most popular is to use a VPN or a system that changes the geographical location of your computer so that the IP is automatically changed outside the national territory.

However, this option usually costs, either by individual payment or by subscription, and you will also have to download an external program to perform the procedure. For this reason, we share with you a simple way to bypass DNS blocking without the need for downloads.

How to change DNS in Google Chrome?

Enter Google Chrome and go to the “Settings” section. Once there, you will find your Google account details; On the left you will find the button with the three horizontal lines that will open a new menu.

You should enter the “Privacy and Security” tab. Next, go to Security and at the bottom you will find the Advanced Configuration section, which gives you options for using a secure DNS.

Just check the second box and select “Google (Public DNS)”. This way, you will be using the DNS provided by Google and not your own operator.

Complete List of Blocked Websites in Peru

