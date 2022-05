Cosa vedere su Netflix questo weekend (13-15 maggio)

“Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?”. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d’accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto’ diverso. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo nuovo weekend di maggio.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dal nuovo crime Savage Beauty al nuovo legal drama Netflix The Lincoln Lawyer tratto dai romanzi di Michael Connelly, fino a passare per la serie spagnola Benvenuti a Eden.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste nuove story da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 13 al 15 maggio.

Per chi ama le storie di vendetta: Savage Beauty

Inziamo con una storia di vendetta. E quella di Savage Beauty, la nuova serie Netflix che racconta la storia di una truffa che vede protagonisti Don e Grace Bhengu che, anni prima di quando è ambientata la serie, hanno testato un prodotto tossico su un gruppo di bambini di strada. Zinhle Manzini is una delle persone sopravvissute, che torna per vendicarsi. La ragazza diventa la forza invisibile che spinge i Bhengu verso la rovina, mettendo a nudo i loro segreti di famiglia. Ma quando ci vanno di mezzo degli innocenti, Zinhle si trova sul baratro del suo stesso lato oscuro e deve decidere se vuole giustizia o solamente vendetta.

Per gli appassionati dei legal drama (e Michael Connelly): The Lincoln Lawyer

Il secondo consiglio di questo fine settimana è la nuova serie tratta dai romanzi di Michael Connelly, The Lincoln Lawyer. Si tratta di un legal drama già adattato per il grande schermo che torna su Netflix in una nuova chiave seriale. La storia è quella dell’idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) che dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln e segue casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Tratta dai bestseller del celebre scrittore americano, la prima stagione è l’adattamento di La listche è il secondo romanzo della serie Avvocato di difesa.

Per un weekend con il fiato sospeso: Benvenuti a Eden

Concludiamo i consigli del weekend con una serie che è in grado di incollare allo schermo fino all’ultimo episodio. Si tratta di Benvenuti a Edenuna serie spagnola uscita su Netflix la scorsa settimana che trasporta su un’isola separata dal mondo dove vengono attirati giovani ragazzi alla ricerca della propria identità, ma soprattutto della felicità sociales” in pericat sorte “e” pericat Benvenuti a Eden è un misto tra diversi titoli di successo degli ultimi anni come Elite, Lost e The Wilds e conquista lo spettatore con i suoi colpi di scena e un approfondimento psicologico dei personaggi che dà un valore aggiunto alla serie.

