TV & Live Broadcast: Where is the UEFA Champions League Futsal Going? | Futsal Champions League

The UEFA Futsal Champions League Finals will be broadcast across Europe with support from UEFA broadcast partners.

In regions where there is no specific broadcast, fans can watch the matches live for free UEFA.tv Stream.

Highlights will be available in all regions from midnight after matches on UEFA.com and UEFA.tv.

Official broadcast partner (subject to change)

Host countries / participating countries

CroatiaArena Sport

Portugal: ELEVEN Sports, UEFA.tv

Kazakhstan: Saran

Russia: TV match

SloveniaArena Sport

Spain: Telefonica / Movistar, TV3 Catalunya (all matches with the participation of Barcelona)

Rest of Europe

Azerbaijan: Saran

Bosnia and HerzegovinaArena Sport

Cyprus: CYTA, UEFA.tv

Denmark: Viasat

Finland: Viasat

Greece: Cosmot TV, UEFA.tv

Island: Viasat

KosovoArena Sport

the black MountainArena Sport

North MacedoniaArena Sport

Norway: Viasat

Poland: POLSAT, UEFA.tv

Romania: TelekomSport, Digi Sport

SerbiaArena Sport

Sweden: Viasat

Turkey: Saran

Great Britain: BT Sport, UEFA.tv

Asia and the Pacific

Australia: SBS, UEFA.tv

China: PP Sports China

Japan: DAZN Japan, UEFA.tv

New Zealand: Sky Sport NZ, UEFA.tv

Southeast Asia (Brunei, Cambodia, Laos, Malaysia, Singapore, Taiwan, and Thailand): Dazen C, UEFA.tv

Tajikistan: Saran

Turkmenistan: Saran

Uzbekistan: Saran

USA

BrazilESPN Brazil:

Canada: Dazen Canada

CaribbeanESPN: Latin America, UEFA.tv

Latin americaESPN Latin America

United States of America: fanatic

On flights, in international waters

all over the worldSport 24 (final only)

All article information is subject to change.