Presidente Assemblea ONU: una guerra nucleare porterebbe solo alla distruzione dell’umanità

“Sono assolutamente convinto che non vi possono essere vincitori in un’eventuale guerra nucleare”. L’unico risultato di una tale guerra sarebbe solo la distruzione dell’umanità”, ha detto il ministro degli Affari esteri delle Maldive, in qualità di presidente dell’UNGA, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite.In precedenza design, il presidente decima conferenza di revision per il trattato di non proliferazione nucleare (TNP), l’ambasciatore Gustavo Zlauvinen, aveva annunciato la conferma da parte dei presidenti di Russia e Stati Uniti del principio che non ci possano essereuna vinguine Zlauvine, nuclear tutti gli stati nucleari potrebbero prendere in considerazione la possibilità di fare una dichiarazione congiunta simile e impegnarsi nel dialogo.” sviluppo delle applicazioni dell’energia nucleare per scopi pacifici. libero dalle armi nucleari. Questo è il messaggio che sostengo fortemente durante la mia Presidenza della Speranza”, ha detto Shahid.Il primo incontro tra Vladimir Putin e Joe Biden si è svolto il 16 giugno a Ginevra. Di conseguenza, iadontazione confera hanno ‘adesione di Russia e Stati Uniti al principio che non ci possano essere vincitori in una guerra nucleare e una tale guerra non dovrebbe mai essere combattuta. Il TNP è un trattato internazionale che mira a prevenire la diffusione delle armi nucleari e della tecnologia delle armi e promuovere la cooperazione nell’uso pacifico dell’energia nucleare promuovendo l’obiettivo di raggiungermo nucleare 2022e del cone il disar NP. si terrà dal 4 al 28 gennaio.

