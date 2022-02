DHL: Επενδύει 15 εκατ. δολ. σε στόλο ρομπότ της Boston Dynamics για τις αποθήκες της

Ποσό 15 εκατ. δολαρίων επενδύει η εταιρία logistics DHL, ρομποτικές συσκευές της Boston Dynamicsσε μια προσπάθεια να αυτοματοποιήσει περαιτέρω τη διαδικασία αποθήκευσης στη Βόρεια Αμερική.

Οι εταιρείες υπέγραψαν τις προηγούμενες ημέρες πολυετή συμφωνία που ξεκινά με τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων της DHL με το Stretch, το νεότερο ρομπότ της Boston Dynamics, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εκφόρτωσης στα κέντρα διανομής.

Πρόκειται για το πρώτο αυτοματοποιημένο ρομπότ της εταιρείας με συστήματα που του επιτρέπουν να «βλέπει» και να κινείται, σύμφωνα με τον CEO της Boston Dynamics, Ρόμπερτ Πλέιτερ.

DHL plans to put $15 million of Boston Dynamics robots in its warehouse. It’s the company’s first manipulation robot that’s mobile for the warehouse with features like integrated vision and the ability to move around, according to Boston Dynamics CEO Robert Playter pic.twitter.com/bB25P6yaeb

— CNN (@CNN) February 11, 2022