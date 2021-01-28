就算 死 1000 萬 次 也不 放棄！ 《魔界 DISGAEA 6》 繁體 中文 版 發售 日 確定 《ィ ス ガ ア ６》

日本 一 軟體 宣布 ， PlayStation 4 ／ Nintendo Switch 專用 遊戲 軟體 《 魔界 戰記 DISGAEA 6 》 繁體 月 、 簡體 中文 以及 韓文 版 2021 年 5 月 27 日 （四） 發售 （亞洲 地區 SEGA 進行 銷售）。

魔界 戰記 DISGAEA 6 》 是 描寫 間 大亂 戰 、 累積 銷量 達 450 萬 套 的 策略 RPG 《魔界 DISGAEA》 系列 最新 正傳 續 作 繼承 系統 」與 鑽研 要素」 的 同時 不斷 地 地進化。

故事

主角 的 傑特 」不斷 異 世界 ， 挑戰 的 災厄「 以 破壞 神 神 為 精進 實力 實力、 增加 夥伴 吧

作品 概要

策略 模擬 RPG 《 魔界 戰記 DISGAEA 系列 最新 等級 上限 從 9999 提升 99999999！ 鑽研 快來 塑造 迥然不同 的 玩法 玩法！

特色 介紹

史上 最 兇惡 的 鑽研 系 策略 模擬 RPG

魅力 十足 的 角色 、 的 鑽研 要素 、 自由自在 的 角色 塑造 以及 爽快 混亂 的 故事 您 來 體驗！

的 魔界 竟是 【異 世界 轉生 × 殭屍】！？

主角 的 「傑特」 「畢 可」 四處 逞兇 魔界 不斷 進行 愈 死 愈強的 祕 法 「超」 ， ， 眾多 的 異 世界。

人間 界 、 音樂界 到 ， 甚至 遠赴？ 在 ， 的 破壞 神 吧！

迥然不同 的 培養 ＆ 鑽研 要素！

最高 等級 99999999】！ RPG 常理！ 最高 傷害 9999！ 達 【9999 兆】 輕輕 鬆鬆 國庫 國庫！

的 讓 無限制 無限制 地 自己 角色 的 武器！

角色 介紹

傑特 （CV ： 笹 島 か ほ る）

名為 「」 的 世界 ， 挑戰 」的 粗暴

畢 可 （CV ： 小 原 莉 子）

的 妹妹 純真 且 心地善良 少女。 會 來 稱呼。 未來 的 夢想 是 當 醫生。

克爾柏洛斯 （CV ： 川 上 晃 二）

天才 般 輔助 傑特 的。 生前 似乎 傳授 了 一起 穿梭 世界。

破壞 神

破壞 恐怖 破壞 神。 到 打倒 他 再 這樣 所有 的 都會 毀滅。

魔王 伊瓦爾 （CV ： 堀 江 一 眞）

宇宙 最 偉大 的 魔王 擁有 力量 ， 是 個 ， 幾乎 威嚴 可言。

魔界 戰記 DISGAEA 系列 是 RPG。 玩家 在 遊戲 裡 需 循序漸進 地 培養 個性 十足 的 夥伴 ， 攻略 埋伏 的 關卡。

魔界 戰記 DISGAEA 系列 可 亂七八糟 的 惡魔 像是 把 夥伴 或 丟 擲 敵人 編組 隊伍 進行 戰鬥！

視覺 上 的 改變

「原田 た け ひ と」 老師 所 設計 的 角色 進行 3D 化！

「原田 ひ と」 的 角色 在 保留 同時 進行 3D 化 3D 化 後 的 角色 在 據點 戰鬥 畫面 大 暴走！

遊玩 體驗 的 改變

這次 的 魔界 戰記 「迥然不同」

次 的 系統 「超」！ 使用 生死 的 」， 在 在 破壞 神 的 時候 轉生 到 異 世界。

超 轉生 後 雖然 會變 回 1 ， 但 可以 一點一滴 地 重複 超 變 1 ， 卻能 擁有 的 強度！

用 超 轉生 和 業 力 迎戰 破壞 神

本 作 進行 可 累積 」。 累積 的」 除了

易 玩 性 的 改變

新增 倍速 模式 以及 自動 戰鬥 等 便利 功能！

商品 概要

名稱 ：魔界 戰記 DISGAEA 6

支援 平台 PlayStation 4 / Nintendo Switch

發售 日期 ： 2021 年 5 月 27 日 （四）

支援 語言 ： 繁體 中文 / 簡體 中文 / 韓文 / 日文 字幕 ， 日語 語音

遊戲 類型 ： 史上 最 兇惡 的 策略 模擬 RPG

發行 廠商 ： 日本 一 軟體

遊戲 分級 ： 尚未 送審

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