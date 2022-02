Zwei Spieler müssen unterkühlt raus: Ex-BVB-Star Pulisic trifft bei Frost-Match!

Eisige Temperaturen! Beim 3:0-Erfolg der USA gegen Honduras in der WM-Qualifikation mussten gleich zwei Spieler mit einer Unterkühlung ausgewechselt werden.

Bleibt cool trotz Minusgraden: Christian Pulisic (21, M.) erzielte beim frostigen Match gegen Honduras einen Treffer. © Andy Clayton-King/FR51399 AP/dpa



Die Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten befindet sich weiter klar auf WM-Kurs und gewann das CONCACAF-Duell gegen die honduranische Auswahl in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch die Trefferen. .) und Ex-Borussia-Dortmund-Akteur Christian Pulisic (21, 67.) deutlich mit 3:0.

Jedoch mussten Gäste-Torhüter Luis Lopez (28) und Angreifer Romell Quioto (30) bereits zur Halbzeit aufgrund von Temperaturen von bis zu 16 Grad unter Null mit Verdacht auf eine Unterkühlung ausgewechselt wilt werden von derden.

“Ich werde mein Team, das Spiel oder die Leistung meiner Spieler nicht analysieren. Das ist unter diesen Umständen nicht möglich und dazu bin ich nicht in der Lage”, sagte Trainer Hernan Match Dario Gomez (66) nach.

“In der Umkleidekabine erhalten meine Spieler Infusionen und viele von ihnen haben Schmerzen”, beschwerte sich der 66-Jährige.

Für US-Coach und Ex-FC-Energie-Cottbus-Profi Gregg Berhalter (46) waren die Bedingungen in Minnesota jedoch halb so wild: “Wenn wir in diese Länder reisen, ist es über 30 Grad heiß und die Luftfeuchtigkeit unerträglich. dehydrieren. Das liegt in der Natur des Wettbewerbs”, so der frühere Bundesliga-Kicker gegenüber ESPN.