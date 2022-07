Well received space for clubs in Regensburg – Regensburg – News

by Juliana Read

05:00

Regensburg.The rooms were at Kassiansplatz where Haritun Sarik had kept empty canned foods for three years. Now the clubs of Regensburg are filling life again.

### ######## ### #################### ################

##### ######, ############ ############### ### ####, ### ## ##### – ### #################### ### ############, ####### # #: ### #### ####### ##### ##########. “## #### ######## #### #######, ###### ################## # ##### ### ######, ## ### #### ######### ####### ####. #### ############# ### ###### ### #####################, ### ##################################################. ### #### ## ############### ### ####, ##### ### ########### ### # ### ########## – “#### ####### #### ###########”. “### ### ### ##### ####### ## ### ######## ########. ###### ####, ##########, ############.”

############ ###### ### ##### #### ## ### ############### ## # ##################. ### ### ########## ## ######### #############. ## ############# ######## ### ##### ## #### ### ### ## #### # ######################################. #### ############ ######## ###### ## ################# ## # # ##################.

### ### “############”, #### ####### ########, ### #### ## # ### ###### ### ############ ###### ##########. “## #### ############## ### ##### ###, ### #####.” ### ######, ### ###### ### ######## ### ########## ####### # ########, ### ### ##########, #### ## “#### #############” ###, ## #### ###### ##### ### #### ### #### ######## ## ##### # #### ### # ############ ##############################. ### ##### #### ### ###, ### #### – “#### ### ###### ####### ## ### ##### ####”. ####### ############# ######## ######### ###### ##### ## ####### ### ####### ######, ### ######## ######### ####. “## ### ### ###### ###### ### ####### #########.” ## ###### ###################################.

##### ### ############## ### ############

##### #####, ######## ### ######################, ####, ## # # ### ##### ##### #### ### #### ### ##. ## ##### #### ### ####### ### ############ #### ### “###### #### – ####### “, ### ########### ## #### ################## ########, ########. ### #### ### #######, ### ##### ########, ### #### #### ### # ###, ## ######### ### #### #### ###### #####. “### ############ ##### ##### ###, #### ### ##### #### #### # #. ##### #### ## #### ###### ####. ### #####, #### #### #### ### ### ##### #########. “######## ### #### #### ### ####### ## ### ########### ###### #######, #### ##### ############# ### ### ###### ####### ##### #### # ### ######## ########.

####### ##### ##### #### ####### ########## #######, #### ##############################. ### ### ### ##### ## #### ########. #### ### #### #### ##### ## ## ###### #### #######.

### ##### ##### ######## #######: ### ### ##### #### ###### ####, ## ### ######### ##### ### ############ ##### ###### ### #### #### #############. “### ###### ###### ### ##### ### ##### #### ##### ######### #### “, #### ############### ####### ### ###### – #####. ## ####### ##### ############, ## ####### ##### ######### # ######################## – ######################. ### ##### #### ##### ###, #### ### ### ######, ### ### ###### #, ###########################################.