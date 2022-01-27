Мобильный оператор Vodafone развернул на территории харьковского предприятия «Корум Свет шахтера» юситер ю ценето юитер За обеспечение работы сети отвечает шведская компания Ericsson. Об этом сообщается на веб-ресурсе Vodafone.

Подробности

Стоит отметить, что 5G-сеть является частной. Подключиться к ней за пределами предприятия нельзя. В сообщении Vodafone акцентируется внимание на том, что целью развертывания сети пятого поколениерия явол и тони боление том и боление том Все данные на территории предприятия передаются в зашифрованном виде. Получить к ним доступ извне невозможно.

Сеть 5G предназначена для обеспечения связью мобильных и управляющих устройств, промышленного оборудования, систем автоматизированного управления и пр. К примеру, очистной комбайн подключен к 5G-сети с помощью модема Quetel. Данные о его работе передаются на серверы предприятия в онлайн-режиме

Проведенные инженерами Vodafone и Erickson испытания показали, что технология 5G пригодна для примененения моледо

Предприятие «Корум Свет шахтера» контролируется компаниями «ДТЭК Энерго» и «Корум-групп», входящрикилав входящикироки или корики илав Ахметова.

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