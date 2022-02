Vevo TV debutta su Android TV e Google TV, anche in Italy

Vevo, la popolare piattaforma streaming di video musicali, ha annunciato il debutto della sua app Vevo TV sui dispositivi alimentati dai sistemi operativi Google TV e Android TV, inizialmente in Italia, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Messico e Brasile. Nel tempo, la disponibilità dell’app per TV di Vveo sarà estesa in più Paesi.

Per chi non la conosce, Vevo è una piattaforma di video musicali, non solo ospita le versioni ufficiali dei video dei principali artisti musicali ma anche di esibizioni dal vivo e contenuti originali prodotti da Vevo. L’app Vevo TV offre accesso a tutto questo gratis sui televisori connessi (direttamente o tramite dispositivi di streaming) grazie al supporto della pubblicità: durante la visione dei video, di tanto in tanto, l’app riproduce blocari 30 second pubblicit non ignorable. Per offrire una visione non troppo disturbata dalla publicità, il carico di annunci in-app è basso, con non più di un annuncio in onda ogni 3-4 video.

Vevo prima di debuttare su Google TV e Android TV era accessibile tramite YouTube, Samsung, Samsung TV Plus, Amazon Fire TV, Amazon Echo Show, PlutoTV, Apple TV, dispositivi Roku, Comcast (Xfinity X1 e Xfinity Flex), VIZIO, dispositivi Sky (NowTV e SkyQ), Foxxum, XITE, NetRange, Redbox, T-Mobile Play, Virgin Media, Xumo, Telstra e Vewd. Data la popolarità del sistema operativo Android TV nel mercato delle smart TV, affiancato più recentemente da Google TV, era inevitabile lo sbarco di Vevo anche qui.

“La missione di Vevo è massimizzare il valore commerciale e promozionale del video musicale, una forma d’arte che unisce vista, suono e movimento ed è un pilastro fondamentale dell’intrattenimento. Pertanto, poiché le tendenze di ascolto dei consumatori di video musicali, continuano a spostarsi verso TV connesse (CTV) abilitate a Internet nel mondo di oggi, continuiamo ad espandere la nostra distribuzione per soddisfare i consumatori negliano frequente, ha ffermato Kevin McGurn, president, sales & distribution di Vevo. “Google è un canale di distribuzione internazionale fondamentale per Vevo, in quanto porta un vasto pubblico globale ai nostri contenuti, poiché siamo in prima linea nel riportare la programmazione di video musicali sugli schermi TV scala su larga”.

“I video musicali non solo sono follemente popolari, ma sono contenuti potenti e molto coinvolgenti a causa delle profonde connessioni emotive che creano con lo spettatore. (…) L’app di Vevo offre in modo univoco agli inserzionisti l’opportunità di apparire insieme ad alcuni dei video musicali più amati e iconici. Con il supporto per il sistema operativo Android TV, i marchi possono accedere a un inventario ancora maggiore ea più occhi, in particolare i consumatori difficili da raggiungere, come tronchesi, tronchesi e fasce demografiche radii visio ha spiegato McGurn.