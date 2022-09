US Open Tennis Championship from 16 results

Here are the results of the round of 16 matches at the US Open in New York, the last Grand Slam of the tennis season, and the quarter-final doubles:

— Men’s

Round of 16:

Sunday:

Matteo Berrettini (ITA/N.13) beat Alejandro Davidovic (Spain) 3-6, 7-6 (7/2), 6-3, 4-6, 6-2.

Casper Ruud (NOR/N.5) vs Corentin Mottet (France) 6-1, 6-2, 6-7 (4/7), 6-2

Karen Khachanov (x27) beats Pablo Carino (ESP x12) 4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3

Nick Kyrgios (Australia x 23) D Daniel Medvedev (x 1) 7-6 (13-11), 3-6, 6-3, 6-2

Monday:

Andrey Rublev (RUS/N.9) defeated Cameron Norrie (GBR/N.7) 6-4, 6-4, 6-4

Frances Tiafoe (USA/No. 22) beat Rafael Nadal (ESP/N.2) 6-4, 4-6, 6-4, 6-3.

Ilya Ivachka (BLR) vs. Jannik Sinner (ITA x11) 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3

Marin Cilic (CRO x15) – Carlos Alcaraz (ESP x3) (at stake)

Quarter-finals:

Matteo Berrettini (ITA/N.13) – Casper Rudd (NOR/N.5)

Nick Kyrgios (Australia x 23) vs. Karen Khachanov (x 27)

Andrey Rublev (Russia / No. 9) – Francis Tiafoe (USA / No. 22).

Jannik Sinner (ITA x11) – Marin Cilic (CRO x15) or Carlos Alcaraz (ESP x3)

— Women

Round of 16:

Sunday:

Caroline Garcia (France x 17) defeated Alison Riske Amritraj (US x 29) 6-4, 6-1

Coco Gauff (USA x 12) beat Zhang Shuai (China) 7-5, 7-5

Agla Tomljanovic (Australia) – Lyudmila Samsonova (Russia) 7-6 (10/8), 6-1.

Ons Jabeur (TUN x5) – Veronika Kudermetova (RUS x18) 7-6 (7/1), 6-4

Monday:

Iga Swatic (Poland / No. 1) defeated Jules Niemeyer (Germany) 2-6, 6-4, 6-0.

Jessica Pegula (USA / No. 8) beats Petra Kvitova (CZ/No. 21) 6-3 6-2.

Karolina Pliskova (CZE/N.22) defeated Victoria Azarenka (BLR/N.26) 7-5, 6-7 (5/7), 6-2

Aryna Sabalenka (BLR x6) beats Danielle Collins (USA x 19) 3-6, 6-3, 6-2

Quarter-finals:

Anas Jaber (TUN x5) – Agla Tomljanovic (Australia)

Caroline Garcia (FRA x17) vs Coco Gauff (US x 12)

Iga Swiatek (POL/N.1) – Jessica Pegula (US/N.8).

Arina Sabalenka (BLR x6) – Karolína Plíšková (CZE / N.22)

