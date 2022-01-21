Twitter ввел аватары NFT – Илон Маск раздражен

Twitter ввел аватары NFT – Илон Маск раздражен

Пользователи с активной подпиской Twitter Blue теперь могут установить на аватар NFT из своей коллекции. Маск уже высказался о новинке

Маска раздражает идея аватаров из метавселенной / Фото: Twitter, REUTERS

Аватар из метавселенной будет отображаться в виде шестиугольника, в то время как обычне аваретуркы аваретурк Подписка обойдется at 2,99 доллара в меcяц.

Читайте также: Twitter исправил ошибку, которая очень раздражала пользователей

Украинцы пользоваться услугой, правда, пока все равно не могут: ее подключили только клиентам iOS, а подписка доступна в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Кошельки, которыми можно оплатить услугу, – Coinbase Wallet, Rainbow, MetaMask, Trust, Argent и Ledger Live.

При этом, нажав на такую ​​оплаченную аватарку, пользователи смогут узнать больше о создателе NFT.

Один из самых активных и известных твиттер-блогеров Илон Маск уже отреагировал на новинку, назвав ее “раздражающей”.

“Twitter тратит инженерные ресурсы на эту чушь, в то время как криптомошенники устраивают вечериндве ток вечеринку дев мак вечеринку дево! – написал миллиардер.

По мнению Маска, соцсети стоило бы сосредоточиться на борьбе со спамом и мошенниками, а не таких странных нововведениях.

Но он уже признавался, что просто не понимает метавселенную, не верит, что люди в нее уйдут, а VR-шлемы и вовсе сравнил с телевизором на голове.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова
Редактор Техно Сегодня

В медиа – с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби – LARP, поэзия.

Больше статей автора

See also  "Windows 96" has appeared, and you can access a fake Windows similar to the popular operating system of the past from the browser--GIGAZINE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *