The Adam Project, svelata la data d’uscita su Netflix del film con Ryan Reynolds

Ryan Reynolds ha annunciato con un post su Facebook la data di uscita su Netflix del suo prossimo film, The Adam Project. Per l’attore canadese è la seconda collaborazione in carriera con il regista Shawn Levy dopo Free Guy. Una notizia ‘liberatoria’ per il tormentato progetto che in origine doveva essere prodotto da Paramount.

The Adam Project sara disponibile dall’11 marzo su Netflix. Ecco la dichiarazione di Reynolds nel post:“Ho prodotto quattro film nella mia carriera. Deadpool 1&2, Free Guy e ora The Adam Project… Questo film è incredibilmente speciale per me, e ho potuto farlo con il mio amico e collaboratore in Free Guy, Shawn Levy. Il film è struggente, divertente, e non lesina in grande azione. Rappresenta tutto ciò che amavo dei film quand’ero piccolo. Di enorme portata, ma profondamente personali. Non vedo l’ora che esca”. Sul sito trovate la prima immagine di The Adam Project. Anche Skydance ha confermato la data d’uscita del film.

Il film racconta la storia del tredicenne Adam Reed. Ad un anno dalla morte del padre, il ragazzino trova un pilota ferito neel suo garage. Scoprirà essere una versione adulta di se stesso, proveniente da un futuro in cui i viaggi nel tempo stanno prendendo sempre più piede. Adam adulto ha rischiato il tutto per tutto con l’obiettivo di tornare segretamente nel passato. Entrambi uniranno le forze in un viaggio a ritroso alla ricerca del padre per metere le cose a posto. Viaggiando insieme i due Adam scoprono di non andare grnché d’accordo…

Il cast del film è composto da Ryan Reynolds, Catherine Keener, Walker Scobell, Alex Mallari Jr., Mark Ruffalo, Jennifer Garner e Zoe Saldana. Sul set si è verificata una piccola reunion Marvel, come viene mostrato in una foto durante la lavorazione.