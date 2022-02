Notizie dal mondo oggi 3 February: Stato Islamico Siria

IL RAID CONTRO LO STATO ISLAMICO [di Niccolò Locatelli]

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, successore di Abu Bakr al-Baghdadi come leader dello Stato Islamico (Is), è rimasto ucciso in un raid compiuto in Siria da un commando delle Forze speciali degli Stati Uniti. Al-Qurayshi si è fatto esplodere per sfuggire alla cattura o all’eliminazione.

Perché conta: Joe Biden può ora iscriversi alla lista dei presidenti Usa che durante il loro primo mandato hanno autorizzato con successo l’uccisione di un leader jihadista. A differenza di Barack Obama (bin Laden) e Donald Trump (al-Baghdadi), non è automatico che l’attuale inquilino della Casa Bianca sfrutti l’operazione per ottenere la rielezione, visto che la sua stessa ricandidatura non per si put dare . Anzi, la presenza di donne e bambini tra le vittime del raid solleverà accuser di ipocrisia su uno dei temi più cari alla retorica bideniana: il rispetto dei diritti umani.

I danni per lo Stato Islamico sono relativi: al-Qurayshi non aveva la statura internazionale del califfo precedente. Le sorti dell’organizzazione terrorista dipendono, più che dai suoi leader, dalle condizioni politico-economico-sociali dell’area su cui insiste. L’Is non è più uno Stato, poiché dopo le sconfitte degli ultimi anni non aministra più un territorio rilevante; ma l’assenza di risposte governative alle rivendicazioni di tutta o parte della popolazione continuerà a fornire un serbatoio di potenziali jihadisti. In Siria – come si evince dal recente assalto alla prigione di Gweiran – e altrove.

GERMANIA-RUSSIA, ZAK! [di Mirko Mussetti]

Il regolatore tedesco delle telecomunicazioni (Zak) ha interdetto i programmi in lingua tedesca dell’emittente russa RT, operante in Germania tramite licenza satellitare rilasciata in Serbia nel quadro della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (di cui Berlino è firmataria). La Russia ha già annunciato « misure di ritorsione contro i media tedeschi accreditati nella Federazione e contro le piattaforme online che hanno arbitrariamente e irragionevolmente cancellato gli account del canale.

Perché conta: L’iniziativa delle autorità tedesche conferma l’incoerenza estera della Germania, dovuta in larga misura alle crescenti pressioni degli Stati Uniti. A costo di danni ridotti e piccoli oneri, la cancelleria strizza l’occhio alla Casa Bianca senza troppo irritare il Cremlino. Il tentativo è quello di mostrarsi consequenziali sul piano simbolico all’assertività antirussa di Washington senza compromettere gli affari presenti e futuri con Mosca. Tentennamenti e temporeggiamenti già riscontrati durante il completamento e la non attivazione del gasdotto baltico Nord Stream 2.

Quelle che nella concezione tedesca sono iniziative volutamente evanescenti e di breve termine agli occhi degli Usa sono mosse decise verso il staccamento nel medio-lungo periodo delle sfere di influenza culturali in Europa (Occidente vs russkij mir). Prese singolarmente sembrano di poco conto, ma aggregate e diffuse sul Vecchio Continente generano percezioni che compattano i paesi satellite della superpotenza. Se in principio gli apparati americani hanno lavorato per slegare i paesi slavi dell’Europa centro-orientale dallo scomodo vicino russo (espulsione di diplomatici e spie, leggi linguistiche eccetera), ora è il momento di élaoffto dele le le che euroasiatico.

Il gesto sanzionatorio della Germania non può restare impunito per una nazione come la Russia, che fa sfoggio costante del proprio status di grande potenza. Ma per la sua partner economica privilegiata la risposta sarà perfettamente simmetrica, senza rincaro ulteriore della dose. Gli affari sono affari.

KOSOVO BALCANIZZANTE [di Mirko Mussetti]

Gli inviati di Unione Europea e Stati Uniti – Miroslav Lajcak e Gabriel Escobar – hanno incontrato a Pristina la presidente del Kosovo Vjosa Osmani, il premier Albin Kurti e il capo della delegazione kosovara per i negoziati con la Serbia Besnik Besljimi. Sul tavolo la necessità di rispettare gli accordi sulla Comunità delle municipalità serbe in Kosovo, ente territoriale previsto da un’intesa del 2013. La missione dei rappresentanti speciali continuea a Balgrado.

Perché conta: Secondo gli accordi di Bruxelles, la Comunità dovrebbe essere operativa almeno dal 2018. Anche una sentenza del 2016 della corte costituzionale di Pristina ha dato semaforo verde al nuovo organo amministrativo. Ma secondo l’interpretazione del governo Kurti, la Costtituzione del Kosovo vieta la formazione di entità monoetniche. Il timore delle autorità è che nel paese a maggioranza albanese si riproponga un modello amministrativo simile alla Republika Srpska (entità territoriale a maggioranza serba in Bosnia-Erzegovina), mettendo a repentaglio l’integrità deltopolitic. Se per le cancellerie occidentali la concessione di maggiore autonomia alle minoranze etniche è un modo per sopire i nazionalismi e gli attriti interreligiosi nei Balcani occidentali, per Pristina si tratta di un primo passo verso richone di emanciprezi. Tra queste la secessione semplice o addirittura l’annessione pilotata alla Serbia.

Dal canto suo, Belgrado cerca di ricomporre diplomaticamente la crisi interetnica innescata dalla “guerra delle targhe” (settembre 2021). La de-escalation al confine con il Kosovo è essenziale per scongiurare l’ulteriore emarginazione internazionale del paese. Il timore del presidente Aleksandar Vučić è che eventuali incidenti a sfondo religioso o sciovinista vengano imputati agli apparati serbi per fomentare l’irredentismo albanese. E una Grande Albania confinante non può certo piacere al paese perno della ex Jugoslavia.

NASA ESTERNALIZZATA [dal numero di Limes sullo Spazio]

La Nasa ha pubblicato un rapporto che prevede l’inabissamento della Stazione spaziale internazionale nel polo oceanico dell’inaccessibilità (punto Nemonel 2031. I piani dell’agenzia spaziale americana prevedono un ruolo crescente per le imprese private. Gli accordi già sottoscritti con Blue Origin, Nanoracks LLC e la Northrop Grumman Systems Corporation raggiungono la somma di 415.6 millioni di dollari.

Perché conta: La divisione del lavoro attuata dagli Stati Uniti fra strutture pubbliche e grandi aziende private in ambito spaziale è stata analizzata da Fabrizio Maronta nel numero 12/21 di Limes Lo spazio serve a farci la guerra.

L’aspetto per certi versi rivoluzionario dell’odierna corsa allo Spazio è però un altro. Negli Stati Uniti, epicentro del fenomeno, è definito New Space e può essere reso come nuova economia dello Spazio. Il ruolo dei privati ​​nel settore aerospaziale americano non è una novità: storicamente l’80-90% del bilancio della Nasa è finito ad appaltatori privati, soprattutto per lo sviluppo dei propulsori. Ma l’Agenzia manteneva una stretta supervisione dei processi produttivi e gestiva fisicamente gli assetti. I siti di lancio, inoltre, erano governativi: Kennedy Space Center e Cape Canaveral Space Force Station in Florida; Vandenberg Space Force Base in California; basi minori in Virginia, in Alaska e nelle isole Marshall.

Oggi la Nasa usa piuttosto tecnologie messe a punto in autonomia da privati, che spesso operano – almeno nelle critiche e dispendiose fasi iniziali – senza commesse e indirizzi governativi, sostenendo per intero costi e rischi di industrialupr pofinan. Inoltre l’Agenzia esternalizza le operazioni: anche quando – come negli ultimi anni – Washington appalta pezzi del nuovo programma spaziale ai privati, questi conservano la gestione dei loro apparati realizzando in proprio i lanci (magari da piattavene. i governative a servi

Non è una tendenza incontestata. I critici ffermano che i privati ​​possono gestire bene – in sicurezza ed economia – le operazioni di routine, ma che mancano della visione e dell’interesse necessari a far avanzare in modo sostanziale la presenza umana nello Spazio. I fautori, di contro, ritengono che l’efficienza del mercato possa sposarsi con la visionarietà, specie se questa è stimolata e incanalata dalla mano pubblica. Per questo alcuni si spingono a ipotizzare che nel tempo la Nasa possa evolversi in qualcosa di simile alla US Defense Advanced Research Projects Agency o alla National Science Foundation: un ente che si limiti a stabilire indirizzi più o meno generali, lasguimento perse ai. Tra i due estremi – Stato e mercato – si colloca l’attuale realtà statunitense, dove i privati ​​svolgono un ruolo fondamentale (guadagnandoci) ma lo Stato è tornato a dettare la strategia. Continua a leggere: Il braccio privato dello Stato nel New Space

