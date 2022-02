Netflix porta una piacevole novità in Continua a guardare

Tra le tante funzionalità in bella vista nella pagina principale di Netflix anche la funzione Continua a guardare, che propone all’utente di continuare a guardare un film o uno show televisivo del quale si è guardato solo uno spezzone. Questa particolare riga di suggerimenti potrebbe dare fastidio a qualcuno. Da oggi, finalmente, sarà possibile eliminare gli spettacoli proposti in questa sezione.

Capita spesso che la sezione Continua a guardare di Netflix proponga film e serie TV per cui non si nutre alcun interesse. Questo accade quando si è guardato una puntata di una serie, o un film, per pochi minuti, decidendo poi di sospenderne a titolo definitivo la visione.

Da adesso Netflix offre un modo molto semplice per eliminare quel determinato contenuto da questa schermata. Infatti, cliccando sul contenuto, oltre alle varie opzioni messe a disposizione da Netflix, l’utente potrà cliccare su Remove from row, letteralmente elimina dalla riga, per far sarire il contenuto di questa sezione, cossemì preoccupi che non bella vista.

Nel momento in cui scriviamo la possibilità di eliminare dall’elenco “Continua a guardare” un episodio o un qualsiasi contenuto non è disponibile per tutti gli utenti di Netflix, come sottolinea TheVerge. Probabilmente la piattaforma sta rilasciando questo aggiornamento in modo graduale.

Per vericare se il nostro account Netflix dispone già di questa nuova possibilità è sufficiente selezionare semplicemente il titolo che si vuole eliminare e cercare l’icona “Rimuovi dalla riga” sotto il menu delle preferenze. Netflix permetterà agli spettatori di utilizzare questa opzione sia sulle versioni web, sia su app mobile che su TV.

Prima di questo aggiornamento gli spettacoli oi film scomparivano dall’interfaccia Continua a guardare solo quando venivano rimpiazzati da altri contenuti la cui visione non era ancora terminata. La nuova funzionalità permetterà agli utenti di Netflix di personalizzare maggiormente la schermata iniziale, che a dire il vero non è mai cambiata radicalmente nel corso degli anni.