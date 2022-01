Netflix: Non siamo più vivi la serie più vista nel mondo, sarà la nuova Squid Game? | TV

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italian e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da november 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono itmagati seti ti ti ti succes e nel mondo. È Non siamo più vivi la serie più vista al mondo; ottimo debutto per Soy Georgina.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italy troviamo niente di meno che la chiacchierata novità proveniente dalla Corea: Non siamo più vivi. La serie ha debuttato nel nostro paese e in tutto il mondo ai vertici delle classifiche e stando ai primi passaparola potrebbe diventare un nuovo grandissimo successo. La storia narra di un gruppo di studenti di un liceo che diventa l’epicentro di un’epidemia da virus zombi. I ragazzi intrappolati devono trovare una via di fuga per evitare il contagio.

Continua la corsa eccellente di Manifest nel nostro paese. Vi ricordiamo che la serie è stata cancellata dal network americano e successivamente rinnovata per una quarta e ultima stagione dal colosso dello streaming. Una decisione presa in seguito ai numeri stratosferici ottenuti dalla serie sulla piattaforma (e questo risultato italiano ne è l’ennesima conferma). Terza posizione per la serie originale Netflix Soy Georgia. Al centro della trama Georgina Rodrguezmamma, influencer, imprenditrice e combagna di Cristiano Ronaldo. Lo show è un ritratto intimo e approfondito della sua vita quotidiana. Quarta posizione per Marilyn ha gli occhi neriil film italiano di Simone Godano con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Almeno nel nostro paese debutta sottotono – quindi in quinta posizione – la serie La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra. Nel cast della serie thriller troviamo Kristen Bell e Michael Ealy. Resiste in sesta posizione For Lifela serie creata da Hank Steinberg targata ABC che dopo ascolti insoddisfacenti in territorio americano è stata cancellata dopo due stagioni. Settimo posto per una new entry: Venne dal freddola serie di Adam Glass con Margarita Levieva. La storia racconta di una madre single americana che – dopo essere stata smascherata come ex spia russa – deve destreggiarsi tra la vita familiare e il suo potere di mutare forma per combattere un pericoloso nemico. Chiudono la serie SWATil film Macchine Mortali e il film originale Netflix con Kevin James Home Team.

LEGGI: Manifest: Netflix annuncia ufficialmente la produzione della quarta stagione!

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Non siamo più vivi Manifest Soy Georgia Marilyn ha gli occhi neri La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra For Life Venne dal freddo SWAT Macchine Mortali Home Team

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra Ozark Non siamo più vivi Home Team Venne dal freddo Archive 81 – Universi alternativi Too Hot to Handle That Girl Lay Lay I am Georgia Cheer

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 30 gennaio 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 30 gennaio 2022:

La settimana scorsa: Netflix: Ozark e Il Trattamento Reale sono rispettivamente la serie e il film più visti al mondo