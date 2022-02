La Cina scommette sulla prosperità comune

Il Punto di Svolta

Quarant’anni fa, Deng Xiaoping ha rimosso il tabù ideologico sulla ricerca del profitto individuale per consentire, dapprima, ad alcune persone di arricchirsi, e poi permettere alla “marea montante di sollevare tutte le barche”. La leadership cinese attuale crede che sia tempo di lasciare che la marea salga. Il COVID-19 ha messo a nudo le disuguaglianze tra chi ha e chi non ha. Le grandi aziende tecnologiche sono diventate ancora più grandi e potenti durante la pandemia. Con tutti costretti a casa, comodamente bloccati insieme – le élite con le masse – l’attenzione si è rivolta alle questioni interne e alla necessità di autosufficienza e indipendenza nazionali.

Contrariamente all'opinione convenzionale occidentale, la spinta della Cina verso una maggiore supervisione normativa non è motivata semplicemente dal desiderio di reprimere indiscriminatamente il settore privato

La prosperità comune è legata all’obiettivo più ampio dell’armonia sociale. Una delle più grandi ironie della socialetà cinese contemporanea è l’ipercompetizione nell’istruzione, che ha reso i genitori ansiosi ei bambini infelici. Le famiglie spendono una quantità eccessiva di tempo e denaro in attività extrascolastiche, riempiendo i programmi dei bambini con cose di cui non hanno necessariamente bisogno per l’economia moderna. Il fenomeno è stato paragonato a un teatro affollato in cui poche persone decidono di alzarsi in piedi per avere una visione migliore, costringendo tutti gli altri a fare lo stesso. Alla fine, nessuno sta meglio.

Ora che la maggior parte dei cinesi ha abbracciato pienamente la vita digitale, cresce anche la preoccupazione per l'uso improprio dei dati personali. In alcuni casi di alto profilo, tali abusi sono costati alle persone non solo la loro ricchezza personale, ma anche la vita.

Le autorità cinesi hanno riconosciuto le tensioni e le vulnerabilità sociali che derivano da una crescita incontrollata guidata dal mercato. Sebbene i fallimenti del mercato e le disuguaglianze della nuova era digitale non appartengano esclusivamente alla Cina, l'approccio cinese per affrontare questi problemi è specificatamente diverso da quello della maggior parte degli altri paesi. Per cominciare, le risposte sono spesso più rapide e radicali. Al contrario, i politici statunitensi non hanno fatto quasi nulla per tenere a freno Facebook, ad esempio, nonostante la serie di rivelazioni riguardo alle pratiche discutibili dell'azienda