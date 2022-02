La Bce alza il mirino sui tassi, le Borse europee scivolano in rosso. Euro verso 1,14

Ascolta la versione audio dell’articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Peggiora il tono sulle Borse europee, nel giorno della Bce che non ha toccato i tassi di interesse come previsto. L’attesa però era tutta per le parole della presidente Lagarde, alla luce dei dati sull’inflazione ancora in rialzo. Lagarde ha detto che l’inflazione rimarrà elevata più a lungo previsto ma declinerà in corso anno. Nel frattempo, la Bank of England ha rispettato le attese e ha aumentato i tassi di interesse allo 0,5%: sterlina ed euro in rialzo.

La Bce resta ferma. Lagarde: forte ripresa dal II trimestre

Nulla di fatto, come atteso, per la bce che ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse e ha confermato la graduale riduzione del programma Pepp, che giungerà a conclusione alla fine di marzo. Nel corso della conferenza stampa dopo la riunione del board, la presidente Christine Lagarde ha detto che la crescità europea sarà sottotono nel primo trimestre, per poi riprendersi con forza. Per quanto riguarda l’inflazione, osservata speciale, Lagarde si aspetta che resti elevata più a lungo del previsto ma che, comunque, declini nel corso dell’anno.

La Banca d’Inghilterra alza i tassi per la seconda volta

La Banca d’Inghilterra ha alzato il tasso di interesse di riferimento per la seconda riunione consecutiva, anticipando ancora una volta le altre principali banche centrali alle prese con l’aumento dell’inflazione. Il comitato di politica monetaria ha, infatti, deciso di aumentare il tasso ufficiale della BoE allo 0,5%, dallo 0.25%, affermando che si aspetta che l’inflazione annuale acceleri oltre il 7% entro pochi mesi

Wall Street, male i future con tech in difficoltà

I future indicano un’apertura in calo a Wall Street, con il settore tech trascinato in ribasso dal crrollo di Meta Platforms, che cede oltre il 22% nel premercato dopo una trimestrale sotto le attese. Tra i dati deludenti, spicca quello sugli utenti giornalieri di Facebook, diminuiti da un trimestre all’altro per la prima volta nella sua storia. Sul fronte macro, ra atteso il dato sulle nuove richieste dei sussidi di disoccupazione, diminuite di 23.000 a 238,000, contro attese per un calo a 245,000. L’indice della produttività nel quarto trimestre is salito del 6,6%, contro attese per un +4,4%.