Ivory Aquino sarà il primo personaggio trans DC

Ivory Aquino farà il suo ingresso nell’universo DC di Batgirl dove interpreterà il primo personaggio trans nella storia della DC. La conferma arriva da Hollywood Reporter con Aquino che apparirà nei panni di Alysia Yeoh, la migliore amica di Barbara Gordon/Batgirl, eroina mascherata interpretata da Leslie Grace.

Creata da Gail Simone e Ardian Syaf per DC Comics, è apparsa per la prima volta in Batgirl Vol. 4 fumetto del 2011 ed è anche ampiamente riconosciuta come il primo personaggio transgender di spicco in una serie di fumetti mainstream. Il suo sogno è diventare un giorno uno chef personale, ma nel frattempo lavora sia come pittrice che come barista. Aquino è conosciuta per il ruolo di Cecilia Chung nella miniserie della ABC del 2017, When We Rise. La notizia del suo ingaggio in Batgirl è stata anticipata online dopo che la star Leslie Grace ha condiviso una fotografia di loro due insieme in una storia di Instagram all’inizio di questo mese.

Ivory Aquino has been confirmed by @lesliegrace via Instagram to be playing Alysia Yeoh!!! 🦇 #Batgirl https://t.co/1Chkg7JOAB pic.twitter.com/Pg5LfH1d5X — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) January 19, 2022

L’ingaggio di Ivory Aquino è una pietra miliare per la divisione DC Films della Warner Bros. visto che interpreterà il primo personaggio apertamente transgender in un film DC live-action. Un piccolo passo per l’industria, che speriamo non scada in queerbaiting, technica di marketing molto diffusa soprattutto nell’industria dell’intrattenimento. La rappresentazione come sappiamo è estremamente limitata e solo pochi sono riusciti ad emergere con successo.

Ricordiamo Nicole Maines che ha interpretato l’eroe Dreamer in Supergirl a partire dal 2018. Mentre nel 2019, l’attore Zach Barack è apparso nel cinecomci Marvel Spider-Man: Far From Home come compagno di classe di Peter Parker. A dirigere troviamo i cineasti di Bad Boys for Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, con la sceneggiatura firmata dalla colonna portante della DC Christina Hodson, autrice di The Flash e Birds of Prey. Batgirl è attualmente in produzione nel Regno Unito.