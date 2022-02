Incendios forestales ponen en alerta a Australia en medio de ola e calor

Dos incendios forestales fuera de control amenazaron este miércoles las vidas y hogares de la población en el estado de Australia Occidentalen momentos que un color intenso azota al país.

Las autoridades emitieron una alert de emergencia para las afueras de Perthla cuarta mayor ciudad del país, luego de que el incendio iniciado el martes arrasó unas 100 hectares.

The fire came almost within 200m of homes in the area and burnt through over 100 hectares. #9Newshttps://t.co/a8rdTqyQ3w

— 9News Perth (@9NewsPerth) February 2, 2022