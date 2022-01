Europa, Russia e Ucraina: relazioni energetiche e rapporti complessi

La prospettiva di una grande offensiva russa in Ucraina ha messo in forte rilievo la dipendenza europea dall’energia russa e ha dato il via a una corsa alla ricerca di alternative.

La minaccia di un’invasione russa su larga scala dell’Ucraina ha messo in allerta gli Stati Uniti ei suoi alleati europei, in parte a causa del potenziale di gravi perturbazioni del mercato energetico europeo, che rimane e fortedal gas dirusiopendent. Un assalto russo potrebbe innescare la cancellazione di progetti in sospeso, incluso il gasdotto Nord Stream 2 (NS2) verso la Germania, mentre il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato di limitare le esportazioni di energia.

Nel tentativo di mitigare una tale crisi, la Casa Bianca sta guidando gli sforzi per reindirizzare le forniture di energia all’Europa, ma gli esperti affermano che qualsiasi soluzione avrà un costo dolorosamente alto.

Qual è la situazione energetica della Russia?

La Russia è un gigante dell’energia, il terzo produttore mondiale di petrolio e il secondo produttore di gas naturale. Secondo alcune stime, i combustibili fossili rappresentano il 14% della produzione economica della nazione. Le entrate del settore sono responsabili di oltre il 40 percento del bilancio federale.

Negli ultimi anni, la Russia ha utilizzato le entrate energetiche per accumulare circa 630 miliardi di dollari in riserve valutarie. Nel 2021, ad esempio, il Cremlino ha pareggiato il suo bilancio con un’aspettativa di prezzo del petrolio relativamente bassa di 45 dollari al barile; quell’anno, i prezzi erano in media di quasi 70 dollari al barile.

Questo approccio fiscale conservativo, come sottolinea lo storico economico Adam Tooze , ha consentito a Putin di isolare ampiamente il suo governo dagli effetti delle economic sanzioni imposte dopo l’annessione della Crimea alla Russia nel 2014.

Gran parte della produzione di energia della Russia va a soddisfare la domanda europea, in particolare il gas naturale inviato attraverso una rete di gasdotti dell’era sovietica che attraversano l’Ucraina e altri paesi dell’Europa orientale. Mosca ha cercato di costruire nuovi gasdotti, incluso il controverso NS2, per aggirare le reti più vecchie. Ha anche approvato un nuovo gasdotto verso la Cina, anche se le sue vendite sarebbero ancora una frazione delle sue vendite europee.

Quanto conta l’Europa sull’energia russa?

C’è una dipendenza reciproca: il Cremlino dipende dalle entrate dell’Europa, mentre l’Europa dipende dall’energia russa. Ma molti analisti affermano che la dipendenza dell’Europa significa che l’imposizione di sanzioni più severe alla Russia rischia di intaccare seriamente le sue forniture energetiche.

Complessivamente, la Russia fornisce circa un terzo del consumo europeo di gas naturale, utilizzato per il riscaldamento invernale, nonché per la produzione di elettricità e produzione industriale. L’Unione Europea (UE) si rivolge anche alla Russia per oltre un quarto delle sue importazioni di petrolio greggio, la più grande fonte di energia del blocco.

Alcuni stati dell’UE sono molto più dipendenti di altri. Il Portogallo e la Spagna utilizzano poca energia russa, mentre la Germania, la più grande economia europea, ottiene più della metà del suo gas naturale e più del 30% delle sue forniture di petrolio greggio dalla Russia. La Francia ottiene la maggior parte della sua elettricità dall’energia nucleare, ma fa ancora affidamento sulle importazioni russe per soddisfare il suo fabbisogno di combustibili fossili. Gli analisti affermano che i piani in Germania e in altri paesi per l’ eliminazione graduale dell’energia nucleare e del carbone potrebbero aumentare questa dipendenza.

In che modo Nord Stream 2 potrebbe alterare questa relazione?

NS2 è un’espansione del gasdotto originale Nord Stream, che è stato completato nel 2011 e trasporta gas naturale dalla Russia nord-occidentale attraverso il Mar Baltico direttamente in Germania. NS2 è stato approvato dal governo tedesco nel 2018 e la costruzione è stata completata nel settembre 2021. Tuttavia, il suo lancio ha dovuto affrontare ritardi normativi e un rinnovato controllo politico a caaliusa deloc cescent. Russia

Se approvato, NS2 consentirà a più esportazioni di gas naturale dalla Russia in Germania di aggirare l’Ucraina e altri paesi di transito attuali. Questo è stato controverso sin dall’inizio. I critici, tra cui Washington, hanno avvertito che darà a Mosca più influenza sui paesi europei e potenzialmente amplierà le divisioni politiche su come rispondere all’aggressione russa. I paesi dell’Europa orientale come Polonia e Ucraina, nel frattempo, temono che NS2 li priverà di miliardi di dollari in tasse di transito annuali e li metterà ancora di più alla mercé della Russia.

Per molti osservatori, questi pericoli sono stati nuovamente amplificati alla fine del 2021, poiché la Russia si è trattenuta dal fornire ulteriori forniture di gas a causa di un picco della domanda di energia. Il risultato è stato una triplicazione dei prezzi e minacce di carenze in tutta Europa. Per la Francia, l’ episodio ha confermato la sua difesa di lunga data per l’energia nucleare.

Quello che viene dopo?

I leader statunitensi ed europei sono particolarmente preoccupati per le gravi interruzioni dell’approvvigionamento nel caso di un’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina. Il governo tedesco ha affermato che potrebbe cancellare completamente NS2 se ciò accadesse.

Una mossa del genere, tuttavia, rappresenterebbe una sfida importante: come mantenere l’Europa rifornita di carburante punindo anche la Russia. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso di imporre “costi elevati” per un’invasione russa, incluso il taglio delle banche russe dal sistema finanziario globale . Ma se Putin rispondesse con tagli al gas, ciò potrebbe aumentare ulteriormente i prezzi dell’energia, guidare l’inflazione e minare la ripresa economica dell’Europa.

Sono in corso sforzi per sostenere il fabbisogno energetico europeo. L’Europa ha circa un mese di “gas ammortizzante”, o il gas minimo normalmente richiesto per essere tenuto in deposito, a cui potrebbe attingere in caso di emergenza. Inoltre, ci sono circa nove settimane di domanda solitamente detenuta dai fornitori commerciali e la Casa Bianca sta guidando gli sforzi per raccogliere ulteriori forniture di gas naturale liquefatto (GNL). Un approccio simile ha aiutato a rifornire il Giappone all’indomani del disastro nucleare di Fukushima.

Ma gli analisti affermano che si parla della maggior parte dell’offerta mondiale e che anche se tali misure potrebbero alleviare la crisi a breve termine, i costi saranno elevati. L’ex CFR Senior Fellow ed esperta di energia della Tufts University, Amy Myers Jaffe, sostiene che in caso di interruzione totalal della Russia, è probabile che “l’Europa troverà un modo”. Jaffe afferma che i produttori potrebbero reindirizzare alcune spedizioni di GNL o trasferire una parte maggiore del loro mix energetico al carbone o ad altre fonti. Tuttavia, avverte, “qualsiasi spostamento dell’offerta sarebbe a prezzi premium, lasciando ai consumatori europei una bolletta ancora più alta