Catena di pizzerie ti pagherà se scegli l’asporto e non la consegna a casa

Un credito per chi prediligerà il take away

Domino’s Pizza, storica catena di pizzerie, sta affrontando una crisi di personale addetto alle consegne

Per questo ha deciso di puntare su una promozione unica nel suo genere

Pagherà 2.66 euro ai clienti che sceglieranno l’asporto piuttosto che il delivery

Si tratterà di un credito da riutilizzare per il successivo ordine online

Si spera così inoltre di risollevare il fatturato, per la prima volta in calo dal 2011

Domino’s Pizza, storica catena di pizzerie, ha deciso di dare una svolta alla sua politica commerciale: pagherà infatti 2.66 euro ai clienti. Non sarà un regalo per tutti, però, ma solo a chi deciderà di non farsi consegnare la pizza prediligendo il ritiro a mano. Il motivo è presto detto: c’è grande carenza di lavoratori e fattorini. E così si spera di incentivare a prediligere il take away piuttosto che il delivery.

L’iniziativa sarà attiva fino al 22 maggio e la “mancia” lasciata ai clienti potrà essere riutilizzata sotto forma di credito su un futuro ordine. La promozione punta, come detto, ad aiutare ad alleviare lo stress sul numero limitato di lavoratori che si riscontra proprio prima del Super Bowl, che è uno dei giorni di maggiori vendite di pizza negli Stati Uniti d’America. La carenza di manodopera ha afflitto la Corporate America, in particolare le aziende che pagano bassi salari.

Per la prima volta le vendite di pizze dal 2011 sono scese

Domino’s ha fatto sapere in una dichiarazione che il credito se si decide di prediligere la formula dell’asporto può essere cumulato ad altre offerte facendo così “un affair gustoso“. Si punta così anche ad aiutare la catena di pizzerie a mantenere o far aumentare la propria clientela. I consumatori di pizza in America, infatti, non sono particolarmente “affezionati”, ma piuttosto sono notoriamente volubili e tendono a scegliere chi offre il prezzo migliore.

Con questo incentivo si auspica dunque di “mettere una pezza” agli affari che non decollano, anzi. Anche se le vendite di pizza sono esplose durante la pandemia, per la prima volta dal 2011 gli affari di Domino’s sono scesi. E le cose potrebbero ulteriormente peggiorare. L’amministratore delegato Richard Allison ha infatti recentemente illustrato in una conferenza del settore come l’azienda si aspetti di affrontare “aumenti senza precedenti” dei prezzi degli alimenti, spiegando che i costi degli ingredienti stanno aumentando dall’8% al 10% rispetto all’anno scorso. Tutto ciò andrà dunque ad influire su rincari nella vendita dei prodotti.