Bitcoin (BTC) Düşüşüne Rağmen Bu Projeler Uçuyor! Milyarlarca Dolar Hızla Buraya Akıyor! › CoinTürk

Kripto paralar, Bitcoin’in izinden giderek büyük bir kıyım yaptı. Aylardır düşen fiyat birçok popüler altcoin için %70’i aşan kayıplar doğurdu. Peki kripto piyasalarında yatırımcılar sadece klasik token veya coinlere mi yönelmeli? Son veriler yeni trendin daha fazla kazandırdığını gösteriyor.

OpenSea Aylık Hacmi Rekor Kırıyor

NFT‘ler her hafta toplanıyor ve 2022’ye güçlü bir başlangıç ​​yapıyor, ancak bu koleksiyonları bu kadar değerli hale getiren şey nedir? Son iki haftada Azuki, Bored Ape Yacht Club, CloneX ve Mutant Ape Yacht Club taban fiyatlarında ve toplam satış hacminde önemli artışlar gördü. OpenSea’den alınan verilere göre, yalnızca son yedi gün içinde, dört projenin tamamı tahmini olarak 365,9 milyon dolar değer üretti.

Kripto piyasası uzun süren kan banyosundan istikrarlı bir şekilde toparlanırken, LookRare ve OpenSea gibi nonfungible token (NFT) pazarları sürekli olarak hacim artırıyor. Veriler, ilk beş koleksiyonun günlük ortalama fiyatlarını en az %5 artırdığını ve Azuki’nin son yedi günde %55’lik şaşırtıcı bir artış gördüğünü gösteriyor.

Azuki NFT koleksiyonu, kırmızı hap versiyonuyla Matrix’e atıfta bulunarak ekosisteme girdi, onun yerine kırmızı fasulye olarak adlandırdı. Kırmızı fasulye sonunda, kullanıcılara Azuki’nin Bahçesine erişim sağlayan anime esinli bir avatar olduğunu ortaya koyuyor. Anime koleksiyonu, sanatı ve irfanı ile koleksiyoncuları yakalamaya devam ettiği için uzun süredir arzu ediliyor gibi görünüyor.

Azuki’nin taban fiyatları, Dune Analytics’e göre 21 Ocak 2022’deki açıklanmasından bu yana önemli ölçüde 4,29 Ethereum’dan (ETH) şu anda 11,29 Ether’e yükseldi ve %163 art’lüşk sağı

LookRare’deki BAYC koleksiyonu toplamda 42,1 milyon doların üzerinde bir hacme sahipken, OpenSea sadece yedi gün içinde bu miktarın iki katından fazlasını (87,7 milyon dolar) üretti. DappRadar‘a göre, fiyat noktası alıcıları caydırmadı. Son yedi gün içinde BAYC, yatırımcı sayısını yaklaşık %74 oranında artırdı. Tüm platformlardaki satışlar ise Ocak ayında 16 milyar doları gördü.

Zenginleştirilmiş Kripto Portföyü İçin Şart

Kripto para yatırımcılarının önemli bir kısmı NFT koleksiyonlarını gereksiz veya boş görüyor. Ancak genel piyasalardaki düşüşe rağmen portföylerini NFT ile zenginleştirenler süreçten kazançlı çıktı. Elbette doğru projelere yatırım yapmak ve gereken noktada satıştan kaçınmamak NFT yatırımlarında önemli bir kuraldır.

Eğer portföyünüzde DeFi, Web3, Layer1, Layer2 ve Metaverse tokenleri bulunuyorsa neden bunların arasına birkaç NFT koleksiyonu eklemeyesiniz? Birçok yatırımcı yüksek gas ücretlerinden ve koleksiyon parçalarının pahalılığından şikayet ediyor. Ancak Magiceden, Fractal gibi platformlarda 20-30 dolar gibi düşük rakamlara bile NFT yatırımı yapılabiliyor. Üstelik Solana ekosisteminde çalışan bu platformlar neredeyse sıfır işlem ücreti talep ediyor. Belki de artık trendin tersine gitmenin pek para kazandırmadığını görmemiz gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.