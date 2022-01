Bellator MMA sarà visibile in Italy grazie all’accordo con MOLA.tv

BELLATOR MMA ha siglato un accordo con il servizio di streaming MOLA, che diviene quindi il Partner esclusivo per l’Italia a partire da Bellator 273 in programma sabato 29 gennaio. L’evento, che si terrà al Footprint Center di Phoenix, Arizona, sarà caratterizzato da un attesissimo match tra il campione del mondo dei pesi massimi Ryan Bader (28-7) ed il campione ad interim Valentin Moldavsky (11-1).

L’esclusivo accordo, la cui durata sarà triennale, vedrà MOLA trasmettere tutti gli eventi di BELLATOR MMA in diretta, compresi gli incontri preliminari con un team di commentatori italiani ancora da annunciare.

MOLA è un servizio di streaming lanciato in Italia nel 2021, con una importante liberia di film, serie TV, musica e sport live tra cui il campionato di calcio olandese Eredivisie e la Super League Grecia.

BELLATOR MMA è in onda in oltre 160 paesi e distribuito su più di 25 reti televisive e streaming provider. Oltre che per l’Italia, MOLA è già il fornitore ufficiale di streaming per BELLATOR MMA in Indonesia, Malesia e Singapore.

BELLATOR MMA, di proprietà del colosso media ViacomCBS, organizza oltre 20 eventi live all’anno in tutto il mondo con la partecipazione dei migliori fighters del panorama internazionale di MMA. BELLATOR si è già distinta per avere organizzato 44 eventi al di fuori degli Stati Uniti in nove differenti Paesi. Con 10 eventi in Italia, a Firenze, Genova, Milano, Torino e Roma, l’Italia è – a pari merito con il Regno Unito – il Paese che ha ospitato il più alto numero di eventi BELLATOR dal vivo.

Scott Coker, presidente di Bellator MMA:

“Sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto per ffermare BELLATOR come a livello internazionale. La nostra espansione è infatti iniziata proprio dall’Italia, a Torino nel 2016. Abbiamo tenuto più eventi dal vivo in Italia (e Regno Unito) che in qualsiasi altro paese; in quel periodo abbiamo contrattualizzato diversi fighters italiani che ora partecipano agli eventi Bellator di tutto il mondo. Siamo entusiasti di trasmettere i nostri eventi futuri su MOLA e poter mostrare i nostri migliori incontri ai nostri appassionati fan italiani”.

Mirwan Suwarso, Rappresentante ufficiale MOLA:

“Siamo entusiasti di poter lavorare con BELLATOR MMA in Italia, sicuramente lavoreremo attivamente con l’organizzazione per promuovere ulteriormente il marchio e gli eventi in Italia. Crediamo davvero che la MMA sia uno degli sport più accattivanti al mondo, e siamo impegnati a contribuire per trovare nuovi fan della MMA e atleti per questo affascinante sport”.

SU BELLATOR

BELLATOR MMA è un’organizzazione leader mondiale di arti marziali miste con molti dei migliori fighters del mondo. Sotto la direzione del Presidente Scott Coker, gli eventi BELLATOR si svolgono nelle principali città del mondo e possono essere visti in televisione in oltre 160 Paesi per un pubblico disponibile di oltre un miliardo di persone. Negli Stati Uniti BELLATOR può essere visto su SHOWTIME.

SU MOLA

SU MOLA – Fondata nel 2018 con sede a Giacarta, Mola è un servizio indonesiano di streaming video on-demand e over-the-top (OTT) in abbonamento. MOLA detiene i diritti di trasmissione dal vivo e on-demand nel sud-est asiatico delle più importanti competizioni sportive, tra cui UFC, Bellator, NFL, NHL, WWE Raw e SmackDown, Premier League inglese e Bundesliga tedesca. Oltre ad offrire una vasta gamma di contenuti multimediali per i suoi utenti, l’azienda si impegna con le comunità locali per aiutare e supportare aspiranti artisti ed atleti. Nell’ottobre del 2021, inoltre, è sbarcata sul mercato italiano, per il quale detiene i diritti dei campionati di calcio olandese (Eredivisie) e greco (Superleague), le qualificazioni per la Coppa del Mondo del e 2022 (CONMEBOL), CONMEBOL gare del campionato Nascar e diversi eventi di pugilato organizzati dalla promotion di Tyson Fury, la Frank Warren Boxing.