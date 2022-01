Australian Open: Hier träumt Carolina (16) aus Fürth von Wimbledon – Sport-Mix

Zverev, Kerber und Krawietz/Mies – alle raus! Die letzte Deutsche bei den Australian Open ist 16 Jahre alt und kommt aus Fürth.

Carolina Kuhl spielt in der Nacht ihr Viertelfinale bei den Junioren gegen Charlotte Kempenaers-Pocz (17/Australien). Doch egal, wie das ausgeht, ihr Name macht erstmal die Runde.



Jubeln tut Carolina Kuhl eher nach innen. Die Becker-Faust ist schon das höchste der GefühlePhoto: Getty Images



Für das Talent vom TV Fürth 1860 ist es die Grand-Slam-Premiere. Entsprechend prasseln die Erlebnisse auf sie ein. „Ich bin an Rafael Nadal vorbeigelaufen, konnte auch ein Match von ihm sehen. Was für ein Erlebnis! Im Fitness-Raum begegnet man den Profis. Das ist schon beeindruckend zu sehen, wie es da zugeht”, sagt sie.

Ihr großer Traum: „Wimbledon gewinnen wäre schon cool.” Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Der soll uber das Porsche-Talente-Team und die Sportschule in Mannheim führen, wo sie zweimal wöchentlich hinfährt. „Ich Fürth lässt sich Schule und Training nicht koordinieren. Ich fehle viel, das ist in Mannheim kein Problem. Auch hier in Melbourne bekomme ich übers Internet meine Aufgaben”, so die Elftklässlerin.

Auch das Heim-Training findet nicht in Fürth, sondern bei Ex-Profi Marcello Craca (47) in Regensburg, in der Akademie von Michael Geserer (52) statt. Der hatte vor einem Jahr Jennifer Brady (26) ins Finale von Mebourne geführt.

Carolinas Vorbilder: „Ich mag Naomi Osaka, die ist von ihrer Art her cool. Auch Emma Raducanu gefällt mir.” Wie sieht Carolina ihr Spiel? „Mir wurde schon oft gesagt, dass Angelique Kerber und ich relativ ähnlich spielen. Wir sind beides Linkshänderinnen. Daher habe ich sie mir schon oft angeschaut.”

Und Kerber gewann schon Wimbledon…