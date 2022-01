Auch in Baden soll ein ansprechender Raum für Jugendarbeit entstehen

Nahezu allen Kindern wird in diesem Jahr in Achim voraussichtlich ein Kitaplatz angeboten werden können. Das hat der Bürgermeister Rainer Ditzfeld zum Ende des vergangenen Jahres angekündigt. Mit den zahlreichen Neu- und Erweiterungsbauten kann somit endlich der wachsenden Zahl an Kindern in der Stadt Rechnung getragen werden. Doch aus kleinen Kitakindern werden irgendwann auch Jugendliche. Und auch für die will die Stadt attraktiver werden. Aus diesem Grund ist es aus Sicht der Verwaltung nötig, das Angebot der Kinder- und Jugendarbeit kontinuierlich auszubauen.

Als Handlungsempfehlung dafür soll das Konzept “Jugend und Bildung in Achim” dienen, das alle zwei Jahre aktualisiert wird und für das nun eine neue Fassung vorliegt. Diese steht für die kommende Sitzung des Sozialausschusses am Montag, 7. Januar, auf der Agenda. Das Koordinationsteam Achimer Jugendarbeit spricht sich darin dafür aus, auch die mit Baumaßnahmen verbundenen Vorhaben zeitnah umzusetzen. “Die hier benannten Maßnahmen sind zum größten Teil kostenintensiv”, gibt Till Bräkling, zuständig für den Bereich Kinder und Jugend bei der Stadt, zu. Gleichzeitig seien sie jedoch auch eine Investition, die dazu beitrage, dass Kinder und Jugendliche zu gesunden Erwachsenen heranwachsen, die der Gesellschaft etwas zurückgeben können.

Mehr Treffpunkte schaffen

Um sich zu entfalten, benötigten junge Menschen in der Stadt Räume für sich. Im Zuge zunehmender

baulicher Verdichtung des städtischen Raumes würden solche Plätze allerdings immer weniger. Daher will die Stadt bekanntlich unter anderem einen Jugendplatz am Achimer Freibad errichten. Dieser soll Ersatz schaffen für die abgerissene Skateranlage, die dem Allwetterplatz gewichen ist. Der Politik wurden diese Pläne bereits vorgestellt. Obwohl diese dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüberstand, soll denoch zunächst ein Gesamtkonzept erstellt werden, das auch die Entwicklungsbedarfe der Sport- und Freizeitanlage nördlich der badt Straße Amck Fresi.

In diesem Jahr sollen für das Projekt Jugendplatz laut Konzept nun zunächst die Finanzmittel akquiriert und der Bauantrag gestellt werden. 2023 soll dann die bauliche Umsetzung anstehen – sofern alle beteiligten Gremien ihr OK gegeben haben. In der Finanzplanung sind für das Jahr 2023 vorsorglich 140,000 Euro für das Projekt eingeplant.

Neben dem Angebot am Freibad soll zukünftig auch in Baden ein ansprechender Raum für Jugendarbeit geschaffen werden. Derzeit dient dazu lediglich ein in die Jahre gekommener Container – die sogenannte “Jugendvilla” -, den der Verein “SoFa” bereits seit 2012 für die Jugendarbeit nutzt. Da er aber bereits seit 20 Jahren hinter der Lahofhalle steht, ist er baulich in einem sehr schlechten Zustand. Doch nicht nur das. “Er entspricht nicht den Anforderungen, um moderne und attraktive offene Kinder- und Jugendarbeit anbieten zu können”, erklärt Bräkling.

Fläche neben der Skateranlage nutzen

Alternativ wäre die Fläche neben der Skateranlage auf dem Lahof-Gelände für die Jugendarbeit gut geeignet, da sich dort Kinder, Jugendliche und deren Familien ohnehin schon aufhalten. “Ein anderer Standort müsste sich durch breite Angebotsvielfalt und -zeiten mit höherem Ressourcenaufwand etablieren”, heißt es in dem Konzept. “Das wäre eine ebenso mögliche und gute Variante, wäre aber mit höheren Kosten für die Erstellung der Räumlichkeiten und das pädagogische Personal verbunden.”

Zusammen mit “SoFa” sei bereits ein Nutzungskonzept erarbeitet worden, das ein Gebäude beschreibt, welches eine Theke ebenso wie eine Küchenzeile, ein WC und Lagermöglichkeit für Sportutensilien bietet. Ein Aufenthalts- oder Gruppenraum ist nicht vorgesehen. “Die Überdachung und Sitzgelegenheiten können unabhängig von der Anwesenheit des pädagogischen Personals genutzt werden und steigern die Aufenthaltsqualität der Skateranlage ganzjährig”, ist Bräugling. Angaben zu Kosten für das Gebäude enthält das Konzept noch nicht. Ziel sei es aber, in den kommenden zwei Jahren die planungsrechtlichen und haushalterischen Voraussetzungen zu schaffen und die Jugendlichen selbst bei der Gestaltung mit einzubeziehen.



Jetzt sichern: Wir schenken Ihnen 1 Monat WK+!