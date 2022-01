Analisi del franco svizzero: il rally di CHF

Il franco svizzero è una delle valute rifugio insieme allo yen giapponese e il dollaro USA da moltissimo tempo e la ragione si trova nella stabilità economica di questi due Stati che permettono con il loro equilibrio una bassa volatilità, garantendo una maggiore sicurezza agli investitori.

La definizione più semplice che possiamo trovare è quella di Meteofinanza:

“Le valute rifugio sono quelle valute che il trader o l’investitore preferisce in tempi di crisi economica o geo-politica. In un certo senso sono il corrispettivo dei beni rifugio nel Forex.”

Non serve ricordare che lo Stato svizzero è uno dei Paesi più influenti dal punto di vista economico/finanziario.

Inoltre, nonostante la crisi economica in vigore nel mondo, non possiamo evitare di notare che il franco svizzero si sia riuscito a rafforzare e alcuni neofiti o lettori si chiederanno come e perché.

Uno dei motivi è la neutralità semper dimostrata dal Paese e il fatto che le tensioni geopolitiche non influenzano particolarmente la politica interna svizzera, permettendo all’economia di non patire gli scossoni dei vicini.

A prova di questo, il franco svizzero sta proseguendo un rally da record, specialmente nei confronti dell’euro, ed ecco cosa scrif Finanza.com:

“Euro sotto pressione nei confronti delle principali valute, a eccezione della sterlina. Focus soprattutto sul rapporto con il franco svizzero, valuta rifugio per eccellenza insieme allo yen, cheuro ha toccato’ neioltrei de il.”

Sapevamo che L’Europa stesse soffrendo, ma non che la Svizzera stesse riuscendo a mantenere invariato il suo ruolo di valuta rifugio e il suo macro trend rialzista.

I problemi che non affliggono, o meglio non affondano, la Svizzera non sono solo di natura geopolitica, ma riguardano anche il mostro del momento chiamato inflazione.

Al contrario di molti stati, questo non è un problema che sembra fuori controllo all’interno dei confini alpini. Lo capiamo leggendo l’articolo di Investireoggi:

“A non avere problemi d’inflazione per il momento è, invece, la Svizzera. Qui, la crescita tendenziale dei prezzi a dicembre è rimasta stabile all’1,5%, pur ai massimi dal novembre 2008.”

Non c’è molto da dire, sicuramente il franco svizzero si sta apprezzando anche grazie alla pandemia per il semplice fatto che i capitali degli investitori convergono nei luoghi meno rischiosi, in attesa di tempi migliori per poter essere sfruttati diversamente.

Adesso vediamo quali sono le ragioni tecniche ei retroscena della valuta svizzera che sta conducendo il mercato valutario.

Franco svizzero, il re delle valute?

La Svizzera è sede della BRI (Banca dei Regolaenti Internazionali) dove si ritirano per scambiarsi informazioni, e legare tra di loro, gli esponenti di diverse banche centrali, protetti dall’immunità giuridica.

L’aggregazione di queste eminenti personalità ha fatto sì che lo Stato svizzero aumentasse la sua fama e la sua influenza, proteggendo un’élite.

Swissinfo sottolinea la sua fama:

“La BRI gestisce i beni delle banche centrali, ottenendo così il soprannome non ufficiale di “banca delle banche centrali”. Con questa attività ha ottenuto nel 2020 unprofitto di 1,6 miliardi di franchi.”

Questo è solo uno degli esempi che hanno reso la Svizzera, e la sua valuta nazionale, così forti nei confronti di altre valute, permettendo ai banchieri più illustri di poter parlare e badare agli affari propri senza nessuna interferenza.

Anche gli Stati Uniti temono il franco svizzero, accusato da Trump più di una volta di manipolare il tasso di cambio a sfavore degli americani, ma ovviamente gli svizzeri hanno semper negato.

Uno dei motivi che l’ha reso così appetibile dagli investitori sono elencati dal sito di finanza Investopedia:

Gli investitori cercano attività che fornescano un equilibrio: protezione dall’inflazione, sicurezza dal rischio e potenziale di rendimento. L’oro e il dollaro USA sono stati asset tradizionali, ma anche il comena opment svizzeal investéi qualifica su tutti e tre i parametri.”

Oggi possiamo dire che il franco svizzero rivaleggia perfettamente con il dollaro statunitense e questo la dice lunga sul suo valore.

Il valore rifugio del franco svizzero

In questo periodo pieno di sell off e di timore nei mercati internazionali non possiamo criticare gli speculatori che vogliono proteggere i loro capitali.

Il franco svizzero is salito alla ribalta intorno al 2000, specialmente nei confronti di euro e dollaro, a causa di svariati problemi che hanno colpito le due potenze.

Fattori come la crisi del debito europeo e la politica monetaria accomodante della Federal Reserve statunitense hanno contribuito all’aumento del valore del franco che negli anni ha saputo affermarsi come una delle valute rifugio più discusse di semper.

Attualmente il valore del franco svizzero nei confronti dell’euro, il cross EUR/CHF ha un valore di 1,04 e la BNS faticava a tenerlo a bada tempo addietro.

IlSole24Ore scriveva a settembre 2021:

“Nonostante l’azione di freno della Banca nazionale svizzera, il franco resta molto forte.”

Proprio la Banca nazionale svizzera (BNS) infatti ha tentato di frenare l’ascesa del franco svizzero, ma la valuta resta comunque molto forte e apre il nuovo anno con un rally che non vuole cedere.

Analisi tecnica/fondamentale

Se parliamo di Stati Uniti, il cambio USD/CHF avanza vicino all’1%, scambiando sopra 0,9300 per la prima volta dai massimi di novembre 2021. Nel momento in cui scriviamo, l’USD/CHF è scambiato a 0,9308, ancora forte, ma in lento appiattimento nelle ultime ore.

Sono gli aumenti dei tassi della Fed e le decisioni in materia di politica internazionale a gettare un pò di ombra sul franco svizzero ei timori dell’invasione da parte della Russia in Ucraina preoccupa anche la valuta elvetica.

Parlando della copia EUR/CHF notiamo come anche nelle ultime giornate non ci siano stati movimenti interessanti, la situazione in eurozona in fondo è an uno stallo.

Ovviamente, nei confronti del franco svizzero, l’euro ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, su grafico a 4 ore vediamo un RSI che mostra il prezzo in area di ipervenduto che potrebbero portare a un timido rialzo di breve termine.

Dal punto di vista tecnico, il primo supporto individuato è a 1,035. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l’alto con target 1,0444.

Encomiabile l’andamento del franco svizzero, circondato da così tanti stati in crisi che non sembrano avere il tempo di riprendersi che subito si trovano ad avere a che fare con una nuova crisi.

Eppure eccoci qui.

Il favoloso rally del franco svizzero

La pandemia non ha piegato troppo la Svizzera rispetto ad altri Paesi.

Euronews fa proprio questa considerazione:

“L’economia svizzera è uscita relativamente indenne dalla crisi del COVID-19, ha affermato l’OCSE nel suo ultimo sondaggio, sebbene abbia aggiunto che alcuni settori sono stati duramente colpiti e le incertemaszee sono.”

Nel 2021 l’economia svizzera ha continuato a proseguire una moderata ripresa, con un valore del franco svizzero che si attestava intorno ai 0,91 euro per chiudere l’anno sopra 0,96 euro.

Una breve flessione a inizio 2022 lo ha portato a perdere un pò del valore ottenuto, ma in queste settimane ha continuto a proseguire al rialzo, rallentando solo nelle ultime ore d’incertezza.

Tuttavia, attualmente la Svizzera sta battendo l’euro e il saldo dello Stato è stato positivo con oltre 48 miliardi di franchi nel 2021, il doppio dell’anno precedente, con un profitto di 36 miliardi. Praticamente il passaggio netto dei capitali nelle casse svizzere ha superato i 12 miliardi.

A questo punto si capisce che il franco svizzero si sia rafforzato anche e soprattutto grazie agli spostamenti dei capitali. La Banca nazionale svizzera mantiene i tassi d’interesse negativi, ma non si direbbe dai dati elencati.

E l’Euro soffre come La Stampa sottolineava pochi giorni fa:

“Le tendenza di mediao periodo dell’Euro nei confronti del Franco Svizzero si conferma negativa.”

Quanto reggerà il trend bullish del franco svizzero?

Oggi sappiamo che moltissimi equilibri stanno per cambiare e non è detto che sarà un cambiamento positivo per la Svizzera.

Una possibile inversione di tendenza si registrerebbe nella seconda metà dell’anno, quando la BCE inizierà probabilmente a prospettare i tempi per il suo primo rialzo dei tassi dal 2011, inibendo un pò il franco svizzero e la sua crescita.

Ciò che tiene l’Europa sotto scacco, o almeno una delle ragioni, è infatti la politica rilassata della Bce che decisa al momento a non alzare i tassi di interesse.

Proprio la politica irresponsabile dei tassi di interesse ha lasciato la Banca centrale europea in balia di critic e critice da parte di altri investitori o esperti di finanza, che vedono nella sua decisione dell’incredibile, lasciando proseguire il rally del franco svizzero a sfavore dell’euro.

Inoltre, nonostante abbia applicato la stessa politica monetaria a difesa della ripresa economica come leggiamo su Cambiavalute.ch, la Svizzera non è nelle condizioni di altri Paesi europei:

‘Proprio per sostenere quest’ultima, però, ci sono anche banche centrali che non seguiranno, sembra, la tendenza rialzista di questo 2022: fra queste la Banca Centrale Europea (BCE) e la Banca Nazionale Svizzera (BNS).”

Ricordiamo infatti che l’inflazione media in Europa si attesta intorno al 5% con la Svizzera che oscilla intorno allo 0,6%, una bella differenza.

Tuttavia ci si aspetta che il trend rialzista del franco svizzero possa volgere al termine, o perlomeno si prevede un leggero apprezzamento dell’euro, vista una politica che sicuramente dovrà essere risovista del nel 2022.

Un esmpio? Le previsioni di Credit-suisse: