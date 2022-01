Al via EMG Italy, nuovo broadcaster italiano

EMG (Euro Media Group) Italy nasce dall’unione di tre socialetà leader in Italy

nel settore della media production: 3zero2 TV, con il suo centro di produzione di Cologno Monzese, Netco Sports, azienda specializzata nella realizzazione di live graphics e soluzioni digitali e Global Production, con la sua flotta di regie mobili per la produzione in HD, UHD – HDR e 4K. Una convergenza di professionalità, esperienza e innovazione che pone EMG Italy in un ruolo di leadership nel trattamento di tutta la catena produttiva e digitale broadcast.

Il perimetro di attività di EMG Italy spazia dalla produzione on site e live graphic di importanti campionati, come la Serie A Tim, Serie BKT, Lega Pro, A1 di basket e volley, grandi eventi internazionali, come il mondiale di Superbike e svariate competizioni s FIS, fino a produzioni in studio (DAZN The Square, DAZN Sunday Night Square, Amazon Prime UCL Highlight Show, Fratelli di Crozza, Guess my age). Innovazione

e technologia sono al centro del progetto dell’azienda, sia per tutte le soluzioni di sviluppo nel mondo digitale e OTT, che per la remote production, che rappresenta una frontiera in cui EMG Group è all’avanguardia.

« È motivo di grande orgoglio poter celebrare la nascita di EMG Italy, che segue il percorso di rebranding e di riorganizzazione di EMG negli altri paesi» – dichiara Claudio Cavallotti, amministratore delegato di EMG Italy – «Siamo un’azienda che raccoglie una preziosa eredità dalle precedenti entità italiane, fatta di persone di grande capacità professionale e di tecnologia all’avanguardia che ci permetteranno di continuare il percorso di crescita intrapresoil igliendo e forntuide partner ».

EMG Italy ora ha anche un nuovo sito web: it.emglive.com. con un nuovo look and feel e con delle sezioni dedicate per ciascuna delle attività che propone sul mercato. Il nuovo logo del Gruppo, la cui forma dinamica si ispira alla combinazione di tre elementi: i pulsanti che si trovano nelle sale di controllo e OB van, i pixel delle immagini ad alta definizione e infine il colore rosso, tipico del live. Un logo che sintetizza

così le attività chiave della produzione e del content management.

EMG Italy fa parte di EMG, leader a livello globale nella fornitura di mezzi, strutture e servizi per il mercato televisivo per i grandi eventi sportivi e l’intrattenimento. Produce in tutto il mondo oltre 15,000 eventi l’anno. EMG è nato nel 2007 ed è attivo con 21 aziende in dieci paesi: Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Svizzera, Italia, Lussemburgo, Stati Uniti e Australia.