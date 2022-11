10 steps to starting a business in the United States

Starting a business in the United States involves planning, making major financial decisions, and completing a number of legal activities.

Below we list the main requirements for opening a business, as recommended by the Small Business Administration (SBA) or Small Business Administration.

1 Realizar estudios de mercado

La investigación de mercado le dirá si existe la oportunidad de convertir su idea en un negocio exitoso. Es una forma de recopilar información sobre clientes potenciales y empresas que ya operan en su área. Utilice esa información para encontrar una ventaja competitiva para su negocio.

2 Escribe tu plan de negocios

Su plan de negocios es la base de su negocio. Es una hoja de ruta sobre cómo estructurar, administrar y hacer crecer su nuevo negocio. Lo usará para convencer a las personas de que trabajar con usted, o invertir en su empresa, es una opción inteligente.

3 Financia tu negocio

Su plan de negocios lo ayudará a determinar cuánto dinero necesitará para comenzar su negocio. Si no tiene esa cantidad a mano, tendrá que recaudar o pedir prestado el capital. Afortunadamente, hay más formas que nunca de encontrar el capital que necesita.

4 Elige la ubicación de tu negocio

La ubicación de su negocio es una de las decisiones más importantes que tomará. Ya sea que esté configurando un negocio físico o lanzando una tienda en línea, las decisiones que tome podrían afectar sus impuestos, requisitos legales e ingresos.

5 Escoge una estructura empresarial

La estructura legal que elija para su negocio afectará los requisitos de registro de su negocio, cuánto paga en impuestos y su responsabilidad personal.

6 Escoge el nombre de tu empresa

No es fácil elegir el nombre perfecto. Querrá uno que refleje su marca y capture su espíritu. También querrá asegurarse de que otra persona ya no esté usando el nombre de su empresa.

7 Registre su negocio Una vez que haya elegido el nombre comercial perfecto, es hora de legalizarlo y proteger su marca. Si está haciendo negocios con un nombre diferente al suyo, deberá registrarse con el gobierno federal y quizás también con el gobierno de su estado.

8 Obtenga identificaciones de impuestos federales y estatales

You’ll use your EIN to take important steps to start and grow your business, such as opening a bank account and paying taxes. It’s like your business social security number. Some, but not all, states require you to obtain a tax ID.

9 Apply for licenses and permits

Mantenga su negocio funcionando sin problemas manteniendo el cumplimiento legal. Las licencias y permisos que necesita para su negocio variarán según la industria, el estado, la ubicación y otros factores.

10 Abrir una cuenta bancaria comercial Una cuenta de cheques para pequeñas empresas puede ayudarlo a manejar los asuntos legales, impositivos y cotidianos. La buena noticia es que es fácil configurar una si tiene listos los registros y la documentación adecuados. Fuente: Small Business Administration (SBA).