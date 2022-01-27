逼陳剛承認和中國有聯繫換取撤控 「美國這個國家必須醒來，我們正在自殺啊!」 |博客文章



2022年01月27日10:47最後更新: 10:51





距離美國麻省理工大學（MIT）知名華人教授陳剛被捕已過去1年。美國司法部於上週四（1月20日）撤銷了對他的犯罪指控。1天後，陳剛回到了他在MIT的實驗室。冤罪被洗刷，這位美國國家工程院院士收穫了大量擁抱和祝賀。

陳剛接受了《紐約時報》3個多小時的深度採訪，吐露心聲。這是他對所謂「間諜罪」首次公開發聲，披露了大量細節經過。

那是2021年1月14日清晨6點半，時年56歲的陳剛在家裡泡咖啡，十幾個FBI特工突然登門，叫醒他的妻子女兒。妻子眼睜睜看著他被拷走時，他很想「用中文對妻子大喊」不要再和FBI的人交涉了，因為這時候「說出的任何話，都可能對她不利」。下午陳剛被釋後，他在回家的車上「全身顫慄」。

陳剛提到，去年9月，美國政府提出一項交易，政府將放棄對他的刑事指控，作為交換，他需要承認和中國有某些聯繫。陳剛拒絕了，「因為我沒做錯任何事。 」

據《紐約時報》1月24日報道，陳剛已經收到一些邀請。MIT同事們問他是否要恢復工作，加入有資助的研究當中。 「謝謝，不了。」陳剛這麼回答同事們。 在經歷磨難的一年後，他對美政府資助的研究敬謝不敏。 陳剛被捕後，美司法部官網消息顯示，美國工程院院士、麻省理工學院教授陳剛因未能向美國能源部披露其在中國的工作和獲得的獎勵而被起訴和逮捕。 根據指控文件，陳剛是美籍華人，畢業於華中工學院（現華中科技大學），擔任MIT帕帕拉多微納米工程實驗室主任和固態太陽能熱能轉換中心主任。大約從2013年開始，他在MIT的研究已經獲得了美國聯邦機構授予的1900多萬美元的資助。 多個公開場合，陳剛被控訴「忠誠於中國」——在麥卡錫主義沈渣再起的大環境下，這樣的指控意味著什麼，不言而喻。 美國司法部文件顯示，自2012年以來，陳剛在中國擔任了多項職務，目的是通過提供建議和專業知識，促進中國的科技發，並獲得經濟回報。自2013年以來，他據稱接受了大約2900萬美元的外國資金，包括來自中國南方科技大學的1900萬美元。

陳剛博士的研究領域是熱傳導，他希望研發一種半導體，將汽車尾氣中的熱量轉化為電能，或者開發一種可以給身體降溫的服裝面料。 而現在，回到MIT的陳剛不清楚他是否能再安心地申請美國政府的資金，用於自己的研究事業。 「你努力工作，成果不俗，建立了個人聲譽，」陳剛對《紐約時報》說，「美國政府得到了他們想要的，對吧？但到頭來，你被當成一個間諜，這讓你心碎，讓你絕望。」 上周，美司法部撤銷了對陳剛的指控。檢察官宣佈，他們收到的最新消息顯示，陳博士沒有義務披露與中國機構的聯繫，這削弱了本案的基礎。 「我們明白，我們的起訴決定對一些人的生活產生了深遠的影響，」檢察官雷切爾·羅林斯（Rachael Rollins）說，「作為美國檢察官，我將始終鼓勵同事們在訴訟的每個階段，持續而嚴格地進行這種審查。今天案件的撤銷，就是這個過程的結果。」 《紐約時報》稱，陳剛案的撤訴標誌著美政府所謂「中國行動計劃」（China Initiative）的「挫折」。這個計劃由特朗普政府在2018年發起，為防止中國從事「經濟間諜」，以及所謂「竊取科研成果」。

這項計劃中被逼害的許多華人學者被證明並沒有從事這些活動。因此美國政府只能控訴他們「未能在申請撥款時披露與中國的聯繫」。批評人士稱，這項計劃在華裔科學家中灌輸了一種無處不在的恐怖氣氛。 陳剛稱，去年的經歷是「極度痛苦、極度幻滅」的。 「我們都是輸家，對嗎？」陳剛說，「我的聲名毀於一旦，我的學生、博士後們的職業生涯都因此改變。他們轉到MIT其他的小組，甚至離開美國。」 據報道，「中國行動計劃」是2018年由特朗普發動起來的，向美國司法部下達檢控指標。從2019年開始，美國司法部陸續指控一些科學家「勾結中國有關機構」。陳剛說，他一開始只是通過朋友和同事，偶爾瞭解瞭解這些被指控和中國勾結的學者的案子。 本來，陳剛還決定去中國休假一年，但後來打消了這個主意，因為這可能讓他成為政府的目標。 到了2020年1月，美國頂級學府哈佛大學化學系主任查爾斯·利伯（Charles M. Lieber）因所謂「隱藏與中國的聯繫」被捕。但陳剛還覺得自己會置身事外。當時，他和同事們都覺得自己從事的工作與利伯的經歷沒有相似的地方。

但沒想到的是，很快，陳剛也遭到調查。 哈佛大學化學系主任利伯被捕的同月，陳剛在結束了中國、埃及和摩洛哥的行程之後回到美國，但在波士頓洛根國際機場被關押了兩個多小時，接受了美國國安全部的一名特工的盤查。對方和他索要其電子設備的密碼。 麻省理工為陳剛派了一位律師——羅伯特 費捨爾，是一名前檢察官。在接下來的一年中，費捨爾與他會面了8次。不過，陳剛說，當時他並不擔心對他的調查會產生什麼後果。「我的想法就是，我什麼都沒有做錯。任他們查吧。」 然而，一切都發生的非常突然。 「我很生氣，我很害怕，」陳剛說，「我愛的是科學。我不想政治（搞和進來），對吧？我獻身科學……但我發現，你始終無法逃脫，政治影響著每一個人。」

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