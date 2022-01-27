逼陳剛承認和中國有聯繫換取撤控 「美國這個國家必須醒來，我們正在自殺啊!」 |博客文章

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距離美國麻省理工大學（MIT）知名華人教授陳剛被捕已過去1年。美國司法部於上週四（1月20日）撤銷了對他的犯罪指控。1天後，陳剛回到了他在MIT的實驗室。冤罪被洗刷，這位美國國家工程院院士收穫了大量擁抱和祝賀。

陳剛接受了《紐約時報》3個多小時的深度採訪，吐露心聲。這是他對所謂「間諜罪」首次公開發聲，披露了大量細節經過。

陳剛接受了 陳剛接受了 紐約時報

陳剛接受了 陳剛接受了 紐約時報

那是2021年1月14日清晨6點半，時年56歲的陳剛在家裡泡咖啡，十幾個FBI特工突然登門，叫醒他的妻子女兒。妻子眼睜睜看著他被拷走時，他很想「用中文對妻子大喊」不要再和FBI的人交涉了，因為這時候「說出的任何話，都可能對她不利」。下午陳剛被釋後，他在回家的車上「全身顫慄」。

陳剛提到，去年9月，美國政府提出一項交易，政府將放棄對他的刑事指控，作為交換，他需要承認和中國有某些聯繫。陳剛拒絕了，「因為我沒做錯任何事。 」

深喉

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