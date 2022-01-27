不只台灣人反感！ ：中國軍機擾台無益區域和平與穩定 |國際 |新頭殼 Newtalk

中國近年持續加強對台軍事威脅，去年至今不斷派遣軍機侵擾我國防空識別區（ADIZ），加劇台海緊張局勢，引發國際社會關切。英國首相強生（Boris Johnson）26日針對中共軍機頻繁擾台的舉動表達了看法，他明確表示，中共此舉對台海的和平與穩定毫無益處。

英國保守黨議員巴特勒（Rob Butler）國會質詢上表達了對於烏克蘭與台灣情勢的擔憂，他詢問強森，在俄羅斯有可能與烏克蘭開戰的背景之下，中共週日竟派出了有史以來數量最多的軍機闖入台灣防空識別區，而英國當前執政的保守黨政府，是否會為了自由、民主等因素而挺身而出？

強生回答：「中國軍機近日在台灣附近活動…無益於此區域的和平與穩定。我們需要的是和平條約，以及台灣海峽兩岸人民的建設性對話。」我國空軍23日發布西南空域空情動態顯示，共軍當天大批出海，共有39架軍機飛過，侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），創下今年以來最高紀錄。

根據台灣國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日56架次，也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。中國解放軍則宣稱，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

Authoritarian & autocratic regimes are posing ever greater threats to democracy & freedom – a point I raised directly with @BorisJohnson at PMQs. Leading a network of liberty is crucial to global peace & prosperity ** ** **

#StandWithUkraine #StandWithTaiwan @trussliz pic.twitter.com/v8X7PkyvP5 — Rob Butler (@RobBAylesbury) January 26, 2022

英國保守黨議員巴特勒（Rob Butler）國會質詢上表達了對於烏克蘭與台灣情勢的擔憂，他詢問強森，在俄羅斯有可能與烏克蘭開戰的背景下，北京政府週日竟派出了有史以來數量最多的軍機進入台灣防空識別區，而英國當前執政的保守黨政府，是否會為了自由、民主等因素而挺身而出？強生回答：「中國軍機近日在台灣附近活動…無益於此區域的和平與穩定。我們需要的是和平條約，以及台灣海峽兩岸人民的建設性對話。」

中國近年持續加強對台軍事威脅，去年至今不斷派遣軍機侵擾我國防空識別區（ADIZ），加劇台海緊張局勢，引發國際社會關切。英國首相強生（Boris Johnson）26日針對中共軍機頻繁擾台的舉動表達了看法，他明確表示，中共此舉對台海的和平與穩定毫無益處。