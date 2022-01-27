上海新增本土确诊病例系24日报告本土病例妻子 诊断为轻型|新冠肺炎|上海_新浪新闻

原标题：上海新增本土确诊病例系24日报告本土病例妻子，诊断为轻型

上海市卫健委今早（27日）通报：2022 年1月26日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例1例。

有网友提问，“此例本土确诊病例是什么情况？”

上海发布回复称：“该病例系1月24日报告的本土确诊病例的妻子，作为密切接触者，即被落实集中隔离管控。其间例行新冠病毒核酸检测异常。经市疾控中心复核新冠病毒核酸检测结果为阳性，经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。”

根据上海市卫健委今早（27日）通报，该病例，女，作为1月24日报告的本土确诊病例的密切接触者，即被落实集中隔离管控。其间例行新冠病毒核酸检测结果异常，经市疾控中心复核为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

目前，已追踪到该病例在本市的密切接触者30人，均已落实集中隔离观察。对病例曾活动过的场所已进行终末消毒。

更多报道：

截至今日8时，上海排查管控相关人员1051人核酸均阴性

上海市卫健委今早（27日）通报：2022年1月26日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例1例。

有网友提问： “该病例的排查情况如何？”

上海发布回复称：“截至1月27日8时，累计排查管控相关人员1051人，新冠病毒核酸检测结果均为阴性；采集环境样本138件，新冠病毒核酸检测结果均为阴性，相关环境均已落实终末消毒。”

根据上海市卫健委今早（27日）通报，该病例，女，作为1月24日报告的本土确诊病例的密切接触者，即被落实集中隔离管控。其间例行新冠病毒核酸检测结果异常，经市疾控中心复核为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

目前，已追踪到该病例在本市的密切接触者30人，均已落实集中隔离观察。对病例曾活动过的场所已进行终末消毒。

上海昨日新增1例本土新冠肺炎确诊病例（央视）

2022年1月26日0—24时，通过口岸联防联控机制，上海报告20例新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院36例，其中来自美国12例，来自法国5例，来自加拿大4例，来自尼日利亚2例，来自韩国2例，来自英国2例，来自牙买加1例，来自贝宁1例，来自吉尔吉斯斯坦1例，来自巴布亚新几内亚1例，来自芬兰1例，来自阿联酋1例，来自刚果（金）1例，来自俄罗斯1例，来自台湾地区1例。

病例1为美国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年1月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为巴西籍，在巴西探亲，自巴西出发，经法国转机，于2022年1月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在泰国工作，自泰国出发，经台湾地区转机，于2022年1月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，在英国工作，自英国出发，经德国转机，于2022年1月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为中国籍，在加纳工作，自加纳出发，经法国转机，于2022年1月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6为俄罗斯籍，在俄罗斯生活，病例7为中国籍，在俄罗斯工作，病例6、病例7自俄罗斯出发，乘坐同一航班，于2022年1月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8为中国籍，在泰国工作，自泰国出发，于2022年1月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例9—病例17均为俄罗斯籍，在俄罗斯生活，自俄罗斯出发，乘坐同一航班，于2022年1月23日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例18为中国籍，在英国留学，自英国出发，经芬兰转机，

于2022年1月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例19、病例20均为中国籍，在新加坡工作，自新加坡出发，乘坐同一航班，于2022年1月24日抵达上海浦东国际机场，病例19因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观，病例20入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

20例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪相关密切接触139人，均已落实集中隔离观察。

2022年1月26日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例1例。

该病例，女，作为1月24日报告的本土确诊病例的密切接触者，即被落实集中隔离管控。其间例行新冠病毒核酸检测结果异常，经市疾控中心复核为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

目前，已追踪到该病例在本市的密切接触者30人，均已落实集中隔离观察。对病例曾活动过的场所已进行终末消毒。

2022年1月26日0—24时，解除医学观察本土无症状感染者1例。

截至2022年1月26日24时，累计境外输入性确诊病例3318例，出院2955例，在院治疗363例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年1月26日24时，累计本土确诊病例392例，治愈出院383例，在院治疗2例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年1月26日24时，尚在医学观察中的无症状感染者21例，其中境外输入性无症状感染者4例，本土无症状感染者17例。

（总台记者 王殿甲 杨静）

上海1月24日本土确诊病例病毒序列属于奥密克戎变异株（上海发布）

市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息：

2022年1月24日，我市报告1名新冠肺炎本土确诊病例，为浦东机场货运区办理进口业务的工作人员。

经市疾控中心实验室基因测序，该本土确诊病例病毒序列属于奥密克戎变异株。

经国家、本市专家综合流行病学调查以及病毒基因数据库检索比对分析，认为此次1例本土确诊病例的感染来源聚焦在：境外病毒输入引发感染的可能。

上海本土疫情时间线

责任编辑：李娜